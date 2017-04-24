Легкоатлетка Чернова оспорит лишение ее бронзовой медали Игр-2008 в суде

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МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российская легкоатлетка Татьяна Чернова в суде оспорит лишение ее бронзовой награды Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Об этом спортсменка заявила ТАСС.
Ранее в понедельник Международный олимпийский комитет объявил о лишении россиянки бронзы Олимпиады в Пекине в семиборье по итогам перепроверки допинг-пробы, давшей положительный результат на туринабол.
"Буду поступать именно так (подам в суд). Теперь битвы не на спортивных аренах. CAS? Рассмотрю все варианты", - сказала она.
В ноябре 2016 года Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне дисквалифицировал Чернову на 3 года и 8 месяцев, начиная с 5 февраля 2016 года за нарушение атидопинговых правил (абнормальные показания биологического паспорта). Она была лишена золота чемпионата мира 2011 года и бронзы Олимпийских игр 2012 года.
Сборная России в общей сложности лишилась 14 комплектов наград Олимпиады 2008 года, включая медаль Черновой. Из них восемь завоеваны в легкоатлетических дисциплинах, в том числе три - в эстафетах.