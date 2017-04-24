Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.04:
$ 56.08
€ 60.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Легкоатлетка Чернова оспорит лишение ее бронзовой медали Игр-2008 в суде

Спорт
24 апреля, 17:55 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин
Ранее МОК объявил о лишении россиянки бронзы Олимпиады в Пекине в семиборье по итогам перепроверки допинг-пробы, давшей положительный результат на туринабол
Поделиться
Материал из 1 страницы
Татьяна Чернова

Татьяна Чернова

© EPA/KERIM OKTEN

МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российская легкоатлетка Татьяна Чернова в суде оспорит лишение ее бронзовой награды Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Об этом спортсменка заявила ТАСС.

Ранее в понедельник Международный олимпийский комитет объявил о лишении россиянки бронзы Олимпиады в Пекине в семиборье по итогам перепроверки допинг-пробы, давшей положительный результат на туринабол.

"Буду поступать именно так (подам в суд). Теперь битвы не на спортивных аренах. CAS? Рассмотрю все варианты", - сказала она.

В ноябре 2016 года Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне дисквалифицировал Чернову на 3 года и 8 месяцев, начиная с 5 февраля 2016 года за нарушение атидопинговых правил (абнормальные показания биологического паспорта). Она была лишена золота чемпионата мира 2011 года и бронзы Олимпийских игр 2012 года.

Сборная России в общей сложности лишилась 14 комплектов наград Олимпиады 2008 года, включая медаль Черновой. Из них восемь завоеваны в легкоатлетических дисциплинах, в том числе три - в эстафетах.

Смотрите также

Российская семиборка Чернова лишится бронзы ОИ-2012 и золота ЧМ-2011
Количество положительных допинг-проб с ОИ 2008 и 2012 гг. возросло до 182

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
6
Юниорская сборная России по хоккею завоевала бронзу ЧМ, обыграв шведов
10
Под диктовку Боярского: как открывался стадион в Санкт-Петербурге
12
"Зенит" обыграл "Урал" в первом официальном матче на стадионе "Санкт-Петербург"
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Отряд космонавтов могут покинуть еще несколько человек
2
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
3
Зампред Мосгордумы предложил ввести налог на бездетность
4
Фэллон: Великобритания сохраняет право на превентивное применение ядерного оружия
5
Песков: вопрос о миротворцах на Донбассе нужно обсуждать со всеми сторонами
6
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
7
Лавров: на переговорах с Могерини затрагивался вопрос санкций
Темы дня
Загрузка...
Реклама