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Легкоатлетка Татьяна Чернова лишена бронзы ОИ-2008 после перепроверки допинг-пробы

Спорт
24 апреля, 16:49 UTC+3
Спортсменка заняла третье место на Олимпиаде в Пекине в семиборье
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Татьяна Чернова

Татьяна Чернова

© EPA/JEON HEON-KYUN

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Татьяна Чернова лишена бронзовой награды Олимпийских игр 2008 года в Пекине в семиборье после перепроверки допинг-пробы. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Кроме того, аннулированы результаты мужской сборной России в эстафете 4х400 м на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне из-за положительной пробы легкоатлета Максима Дылдина. Россияне в этом виде вышли в финал и показали пятый результат.

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