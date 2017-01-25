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Лебедева подаст апелляцию на решение МОК о лишении двух медалей ОИ-2008

Спорт
25 января, 18:57 дата обновления: 25 января, 19:12 UTC+3
Также бывшая спортсменка рассказала, что ее отстранили от работы в IAAF
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Татьяна Лебедева

Татьяна Лебедева

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Татьяна Лебедева подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) лишить ее двух серебряных медалей Олимпиады 2008 года в Пекине. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

25 января пресс-служба МОК сообщила о том, что после перепроверки допинг-проб у Лебедевой было обнаружено запрещенное вещество туринабол. На Играх-2008 она стала второй в прыжках в длину и в тройном прыжке.

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"Однозначно буду подавать апелляцию. Я всегда буду бороться до конца", - сказала Лебедева.

Лебедева также рассказала, что была отстранена от работы в женском комитете Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

"Мне пришла бумага, что пока идет расследование, я временно отстранена. Моя работа в IAAF приостановлена", - сказала Лебедева.

Лебедева является олимпийской чемпионкой Игр-2004 в прыжках в длину, в ее активе также бронза этих Игр в тройном прыжке и серебро ОИ-2000 в Сиднее в тройном прыжке. Сейчас она является членом Совета Федерации, членом комиссии спортсменов Европейской легкоатлетической ассоциации и женского комитета Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

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