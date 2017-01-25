Дегтярев считает, что не стоит искать заговор против РФ в лишении Лебедевой медалей ОИ

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев считает, что не стоит искать заговора против России в связи с лишением Международным олимпийским комитетом (МОК) двух серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине российской легкоатлетки Татьяны Лебедевой.

Ранее пресс-служба МОК сообщила, что в пробе спортсменки было обнаружено запрещенное вещество туринабол. На Играх-2008 она показала второй результат в прыжках в длину и в тройном прыжке.

"Проверка допинг-проб спустя несколько циклов после уже завершившихся Олимпийских игр - общая практика, и искать здесь заговор против России по факту лишения Татьяны Лебедевой серебряных медалей не стоит", - сказал Дегтярев ТАСС.

Он обратил внимание, что кроме Лебедевой "еще несколько спортсменов лишены олимпийских наград, включая всю звездную сборную Ямайки в самой престижной эстафете 4х100 м во главе с именитым Усэйном Болтом".

Глава думского комитета подчеркнул, что Россия сама ведет непримиримую борьбу с допингом. "Государство работает в направлении создания нулевой терпимости к допингу. Мы выступаем за чистый спорт", - подчеркнул он.

Дегтярев напомнил, что Госдума внесла соответствующие поправки в Уголовный кодекс, идет реформа российской антидопинговой лаборатории, Минспорт выведен из состава учредителей национальной антидопинговой организации. "Все видят, что процесс идет. Допинг - мировое зло, без национальной окраски", - заключил парламентарий.