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Дегтярев считает, что не стоит искать заговор против РФ в лишении Лебедевой медалей ОИ

Спорт
25 января, 18:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Глава думского комитета подчеркнул, что Россия сама ведет непримиримую борьбу с допингом
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Михаил Дегтярев

Михаил Дегтярев

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев считает, что не стоит искать заговора против России в связи с лишением Международным олимпийским комитетом (МОК) двух серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине российской легкоатлетки Татьяны Лебедевой.

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Ранее пресс-служба МОК сообщила, что в пробе спортсменки было обнаружено запрещенное вещество туринабол. На Играх-2008 она показала второй результат в прыжках в длину и в тройном прыжке.

"Проверка допинг-проб спустя несколько циклов после уже завершившихся Олимпийских игр - общая практика, и искать здесь заговор против России по факту лишения Татьяны Лебедевой серебряных медалей не стоит", - сказал Дегтярев ТАСС.

Он обратил внимание, что кроме Лебедевой "еще несколько спортсменов лишены олимпийских наград, включая всю звездную сборную Ямайки в самой престижной эстафете 4х100 м во главе с именитым Усэйном Болтом".

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Глава думского комитета подчеркнул, что Россия сама ведет непримиримую борьбу с допингом. "Государство работает в направлении создания нулевой терпимости к допингу. Мы выступаем за чистый спорт", - подчеркнул он.

Дегтярев напомнил, что Госдума внесла соответствующие поправки в Уголовный кодекс, идет реформа российской антидопинговой лаборатории, Минспорт выведен из состава учредителей национальной антидопинговой организации. "Все видят, что процесс идет. Допинг - мировое зло, без национальной окраски", - заключил парламентарий.

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