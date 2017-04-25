"Спартак" сыграет с "Уралом" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Два матча в Москве и Ростове-на-Дону пройдут во вторник в 25-м туре чемпионата России по футболу. "Спартак", лидирующий в таблице, примет "Урал", тогда как "Ростов" сыграет на своем поле с "Уфой".

25-й тур чемпионата России состоится в течение трех дней посреди недели. Открывается тур матчем с участием лидера, который после разгромного поражения со счетом 0:3 имел лишь два дня на подготовку к следующей встрече. В субботу "Спартак" провел один из худших матчей в сезоне, и отрыв от преследователей сократился до семи очков.

Сетовать на недостаток времени на подготовку к матчу с "Уралом" "Спартаку" не стоит. Главным событием нынешней недели станет воскресная игра 26-го тура между ЦСКА и "Спартаком", потому у команды Массимо Карреры будет преимущество перед конкурентом, который свой матч нынешнего тура, да еще и дерби с "Локомотивом", проведет лишь в среду. Разгром "Спартака" в Ростове-на-Дону, по сути, был предрешен еще в начале второго тайма, так что много физических сил красно-белые не потратили, получив лишь психологический удар, с последствиями которого и предстоит справиться Каррере.

"Урал" в субботу сыграл гораздо более энергозатратный матч - в Санкт-Петербурге против "Зенита". "Урал" доигрывал ввосьмером, но едва не выстоял. Уральцы остались возмущены судейством Алексея Еськова, однако даже в меньшинстве были близки к ничьей, пропустив первый гол лишь на 86-й минуте, а в итоге уступив со счетом 0:2. Александру Тарханову, который в 1992-94 гг работал в "Спартаке" помощником Олега Романцева, придется решить немало проблем - восстановить команду за три дня, а также найти замену дисквалифицированным Эрику Бикфальви, Роману Павлюченко и Роману Емельянову.

Главное - финал Кубка

Поражение от "Зенита" прервало победную серию "Урала" из четырех матчей, которые фактически избавили команду от борьбы за выживание. "Урал" также вышел в финал Кубка России, где сыграет ровно через неделю в Сочи с "Локомотивом", тогда как в субботу "Уралу" предстоит гостевая игра с "Тереком". Учитывая столь тяжелый график - четыре матча за 10 дней, причем самый важный - последний в очереди, Тарханов может в ближайших встречах предоставить игровое время некоторым резервистам.

В составе "Спартака" не сыграет с "Уралом" Денис Глушаков, который был удален в Ростове-на-Дону. Глушаков может получить длительную дисквалификацию, пропустив и дерби с ЦСКА, так что заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза во вторник будет для "Спартака" очень важным. Как, впрочем, и для "Урала" и Павлюченко, который рискует быть отстраненным на четыре матча за оскорбление арбитра Еськова.

Сможет сыграть с "Уралом" бразильский полузащитник Фернандо, который был заменен в субботу из-за проблем с мышцами, но серьезной травмы избежал. Восстановился и кабовердийский форвард Зе Луиш. "Спартак" выиграл все семь предыдущих матчей на "Открытие-Арене", тогда как "Урал" в гостях сумел обыграть лишь аутсайдеров - "Оренбург" и "Анжи".

Матч начнется в 19:30 мск, главный арбитр - Владимир Сельдяков из подмосковной Балашихи.

"Ростов" пропускать не собирается

В 19:30 мск на стадионе "Олимп-2" "Ростов" примет "Уфу", которая в пятницу проиграла в гостях ЦСКА и фактически лишилась надежд на путевку в Лигу Европы. От четвертого места, на котором находится "Краснодар", уфимцы отстают уже на восемь очков. Тогда как "Ростов" после победы над "Спартаком" поднялся на пятую строчку, отставая от соседей с Кубани на пять баллов.

"Ростов" в семи весенних матчах не пропустил ни одного гола, а "сухая" серия 22-летнего голкипера Никиты Медведева с учетом декабря составляет уже 772 минуты - более восьми с половиной матчей. Если Медведев не пропустит и во встрече с "Уфой", то выйдет на второе место среди голкиперов, которые дольше всех не пропускали мячей в чемпионатах страны. Лидером по этому показателю остается Руслан Нигматуллин, в 1999-2000 гг не пропускавший за "Локомотив" 939 минут - более 10 матчей.

"Уфа" в нынешнем сезоне забивает крайне мало - 16 голов в 24 матчах, опережая по этому показателю лишь аутсайдеров "Арсенал" и "Томь". В первом круге команды в Уфе сыграли со счетом 0:0 - с таким результатом "Ростов" завершил уже девять игр нынешнего чемпионата.

Главным арбитром матча "Ростов" - "Уфа" назначен Алексей Николаев из Москвы.

25-й тур продолжится в среду, когда сыграют "Оренбург" - "Зенит", "Рубин" - "Терек", "Арсенал" - "Крылья Советов" и ЦСКА -"Локомотив". В четверг встречаются "Амкар" - "Краснодар" и "Анжи" - "Томь".

После 24 туров "Спартак" лидирует, набрав 54 очка. 47 очков у ЦСКА, 46 - "Зенита".