Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.04:
$ 56.08
€ 60.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Голден Стэйт" вышел во второй раунд плей-офф НБА

Спорт
25 апреля, 8:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
В 1/8 финала плей-офф "Голден Стэйт" победил "Портленд" со счетом 4-0 в серии
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. "Голден Стэйт" обыграл "Портленд" в гостях со счетом 128:103 в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Счет в серии стал 4-0 в пользу "Голден Стэйт", клуб вышел во второй раунд плей-офф.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Стефен Карри, набравший 37 баллов. У "Портленда" больше всех очков в активе защитника Дэмиана Лилларда - 34.

"Голден Стэйт" повторил рекорд лиги по количеству очков, набранных в первой четверти матча плей-офф - 45. Ранее такого результата достигали "Лейкерс" в 1985 году, "Даллас" в 1986-м, "Хьюстон" в 2015-м.

В следующем раунде чемпионы НБА-2015 и финалисты плей-офф 2016 года сыграют с победителем пары "Клипперс" - "Юта", счет в серии между этими командами 2-2.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Президент Федерации хоккея России, член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Владислав Третьяк на выставке, посвященной его 65-летию, в Государственной думе РФ
5
Лучший вратарь в истории: Владиславу Третьяку исполняется 65 лет
6
Юниорская сборная России по хоккею завоевала бронзу ЧМ, обыграв шведов
10
Под диктовку Боярского: как открывался стадион в Санкт-Петербурге
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: США планируют сократить финансовую помощь Украине на 69%
2
AliExpress запускает в РФ доставку за один день товаров со складов внутри страны
3
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
4
AP: в штате Орегон убита россиянка
5
Fox: Обама запросил за речь на Уолл-стрит гонорар в размере $400 тысяч
6
В Пентагоне считают, что Ту-95 более двух лет не летали у Аляски из-за технических проблем
7
Минфин РФ объявил о начале продаж ОФЗ для населения с 26 апреля
Темы дня
Загрузка...
Реклама