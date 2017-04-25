"Голден Стэйт" вышел во второй раунд плей-офф НБА

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. "Голден Стэйт" обыграл "Портленд" в гостях со счетом 128:103 в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Счет в серии стал 4-0 в пользу "Голден Стэйт", клуб вышел во второй раунд плей-офф.
Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Стефен Карри, набравший 37 баллов. У "Портленда" больше всех очков в активе защитника Дэмиана Лилларда - 34.
Top plays from Steph Curry's electrifying 37 point night! pic.twitter.com/U7VXfSCpLE— NBA (@NBA) 25 апреля 2017 г.
"Голден Стэйт" повторил рекорд лиги по количеству очков, набранных в первой четверти матча плей-офф - 45. Ранее такого результата достигали "Лейкерс" в 1985 году, "Даллас" в 1986-м, "Хьюстон" в 2015-м.
В следующем раунде чемпионы НБА-2015 и финалисты плей-офф 2016 года сыграют с победителем пары "Клипперс" - "Юта", счет в серии между этими командами 2-2.