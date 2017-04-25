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Молодой баскетболист умер во время матча чемпионата Греции

Спорт
25 апреля, 11:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Во время четвертой четверти встреча игрок почувствовал недомогание и попросил замену
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Баскетболист "Тавроса" Василис Георгарос скончался во время матча одного из низших дивизионов чемпионата Греции c "Ионикосом". Об этом сообщает Eurohoops.

Во время четвертой четверти встреча игрок почувствовал недомогание и попросил замену. На скамейке запасных 18-летний игрок потерял сознание.

Георгаросу оперативно оказали медицинскую помощь, однако по дороге в больницу он скончался.

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