Молодой баскетболист умер во время матча чемпионата Греции

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Баскетболист "Тавроса" Василис Георгарос скончался во время матча одного из низших дивизионов чемпионата Греции c "Ионикосом". Об этом сообщает Eurohoops.

Во время четвертой четверти встреча игрок почувствовал недомогание и попросил замену. На скамейке запасных 18-летний игрок потерял сознание.

Георгаросу оперативно оказали медицинскую помощь, однако по дороге в больницу он скончался.