Третьяк: следующий ЧМ по хоккею в России могут принять Москва и Петербург

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Следующий чемпионат мира по хоккею, который будет принимать Россия, может пройти в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

В истории чемпионатов мира турниры проводились на территории СССР/России семь раз: в 1957, 1973, 1979, 1986, 2000, 2007 и 2016 годах. В последний раз чемпионат мира в России проходил в Москве и Санкт-Петербурге.

"В следующий раз наша страна может замахнуться на чемпионат мира после 2023 года. Турнир может пройти в Москве и Санкт-Петербурге. Но мы еще думаем", - сказал Третьяк.

В последний раз отечественная команда выиграла домашнее мировое первенство в 1986 году.