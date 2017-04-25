Третьяк: следующий ЧМ по хоккею в России могут принять Москва и Петербург

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МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Следующий чемпионат мира по хоккею, который будет принимать Россия, может пройти в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
В истории чемпионатов мира турниры проводились на территории СССР/России семь раз: в 1957, 1973, 1979, 1986, 2000, 2007 и 2016 годах. В последний раз чемпионат мира в России проходил в Москве и Санкт-Петербурге.
"В следующий раз наша страна может замахнуться на чемпионат мира после 2023 года. Турнир может пройти в Москве и Санкт-Петербурге. Но мы еще думаем", - сказал Третьяк.
В последний раз отечественная команда выиграла домашнее мировое первенство в 1986 году.