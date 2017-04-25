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ФИФА: иностранной прессе для работы не на Кубке конфедераций нужно разрешение МИД РФ

Спорт
25 апреля, 15:54 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
Немецкая газета Bild написала, что будет бойкотировать освещение Кубка конфедераций, если не изменятся правила аккредитации иностранных журналистов на турнир
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Кубок конфедераций

Кубок конфедераций

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Иностранным журналистам, имеющим аккредитацию на Кубок конфедераций по футболу, но планирующим работать в городах, не принимающих турнир, и освещать другие события, необходимо разрешение МИД РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА).

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Во вторник немецкая газета Bild написала, что будет бойкотировать освещение Кубка конфедераций, если не изменятся правила аккредитации иностранных журналистов на турнир. Газета утверждает, что от представителей зарубежной прессы с аккредитацией на Кубок конфедераций требуется освещение исключительно турнира и связанных с ним событий, и что они имеют право работать только на территории принимающих городов и близлежащих достопримечательностей.

"Аккредитация на Кубок конфедераций, в частности, послужит в качестве упрощенной визы для представителей СМИ, работающих на турнире. ФИФА поддерживает введение упрощенного получения визы для журналистов, так как это ускорит процесс въезда в Россию, а значит, и обеспечит должное освещение предстоящего события. Журналисты, получившие аккредитацию на Кубок конфедераций, смогут свободно работать в городах-организаторах турнира и на смежных территориях. Если представителям СМИ потребуется работать в других городах, то в соответствии с российским законодательством им будет необходимо получить соответствующую аккредитацию в Министерстве иностранных дел РФ", - говорится в сообщении пресс-службы ФИФА.

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"В соответствии с российским законодательством, любой представитель СМИ, планирующий поездку в Россию для осуществления другой профессиональной деятельности, может воспользоваться стандартной процедурой Министерства иностранных дел РФ и подать заявку на получение визы для представителей СМИ", - отметили в пресс-службе.

"Свобода прессы имеет для ФИФА первостепенное значение, и мы всегда ставим целью обеспечить для представителей СМИ наилучшие условия для свободного освещения всех мероприятий ФИФА", - говорится в сообщении пресс-службы.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

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