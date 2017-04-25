ФИФА: иностранной прессе для работы не на Кубке конфедераций нужно разрешение МИД РФ

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Иностранным журналистам, имеющим аккредитацию на Кубок конфедераций по футболу, но планирующим работать в городах, не принимающих турнир, и освещать другие события, необходимо разрешение МИД РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА).

Во вторник немецкая газета Bild написала, что будет бойкотировать освещение Кубка конфедераций, если не изменятся правила аккредитации иностранных журналистов на турнир. Газета утверждает, что от представителей зарубежной прессы с аккредитацией на Кубок конфедераций требуется освещение исключительно турнира и связанных с ним событий, и что они имеют право работать только на территории принимающих городов и близлежащих достопримечательностей.

"Аккредитация на Кубок конфедераций, в частности, послужит в качестве упрощенной визы для представителей СМИ, работающих на турнире. ФИФА поддерживает введение упрощенного получения визы для журналистов, так как это ускорит процесс въезда в Россию, а значит, и обеспечит должное освещение предстоящего события. Журналисты, получившие аккредитацию на Кубок конфедераций, смогут свободно работать в городах-организаторах турнира и на смежных территориях. Если представителям СМИ потребуется работать в других городах, то в соответствии с российским законодательством им будет необходимо получить соответствующую аккредитацию в Министерстве иностранных дел РФ", - говорится в сообщении пресс-службы ФИФА.

"В соответствии с российским законодательством, любой представитель СМИ, планирующий поездку в Россию для осуществления другой профессиональной деятельности, может воспользоваться стандартной процедурой Министерства иностранных дел РФ и подать заявку на получение визы для представителей СМИ", - отметили в пресс-службе.

"Свобода прессы имеет для ФИФА первостепенное значение, и мы всегда ставим целью обеспечить для представителей СМИ наилучшие условия для свободного освещения всех мероприятий ФИФА", - говорится в сообщении пресс-службы.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.