ПСЖ продлил контракт с футболистом Кавани до 2020 года

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" продлил контракт с нападающим Эдинсоном Кавани. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Новое соглашение с 30-летним уругвайским форвардом рассчитано до 2020 года.

Кавани перешел в ПСЖ в 2013 году из итальянского "Наполи". В нынешнем сезоне футболист сыграл за французский клуб 44 матча в различных турнирах, в которых отметился 44 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.