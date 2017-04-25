Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.04:
$ 55.85
€ 60.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ПСЖ продлил контракт с футболистом Кавани до 2020 года

Спорт
25 апреля, 21:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Новое соглашение с 30-летним уругвайским форвардом рассчитано до 2020 года
Поделиться
Материал из 1 страницы
Эдинсон Кавани

Эдинсон Кавани

© EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" продлил контракт с нападающим Эдинсоном Кавани. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Новое соглашение с 30-летним уругвайским форвардом рассчитано до 2020 года.

Кавани перешел в ПСЖ в 2013 году из итальянского "Наполи". В нынешнем сезоне футболист сыграл за французский клуб 44 матча в различных турнирах, в которых отметился 44 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Президент Федерации хоккея России, член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Владислав Третьяк на выставке, посвященной его 65-летию, в Государственной думе РФ
5
Лучший вратарь в истории: Владиславу Третьяку исполняется 65 лет
6
Юниорская сборная России по хоккею завоевала бронзу ЧМ, обыграв шведов
10
Под диктовку Боярского: как открывался стадион в Санкт-Петербурге
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинская прокуратура завела дело на иностранных участников экономического форума в Ялте
2
Самолет с Мединским и Говорухиным вылетел из Омска в Москву
3
В Саратовской области подростка покусал лев
4
В ООН призвали не усугублять страдания жителей Донбасса проблемами с электричеством
5
Серийное производство российских двигателей для кораблей ВМФ РФ начнется с 2018 года
6
Charlie Hebdo опубликовал новую карикатуру на Макрона и его супругу
7
В Петербурге по делу о сексуальном насилии в детском доме задержаны пять человек
Темы дня
Загрузка...
Реклама