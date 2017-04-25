Макарова может сыграть с Шараповой во втором круге турнира в Штутгарте

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Макарова вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте (призовой фонд - более $700 тысяч).

В матче первого раунда россиянка обыграла седьмую "ракетку" турнира Агнешку Радванску из Польши со счетом 6:2, 6:4.

В следующем круге соперницей Макаровой станет победитель противостояния между россиянкой Марией Шараповой и итальянкой Робертой Винчи, их встреча пройдет 26 апреля.

Шарапова проведет в среду первый матч после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония уже после того, как этот препарат попал в число запрещенных. Дисквалификация Шараповой завершается 26 апреля, организаторы турнира серии "премьер" в Штутгарте прислали россиянке специальное приглашение - wild card.