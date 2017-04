Мария Шарапова возвращается на теннисный корт на турнире в Штутгарте

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова проведет в среду первый матч после 15-месячной дисквалификации, сыграв в первом круге турнира в германском Штутгарте с итальянкой Робертой Винчи. Шарапова была отстранена за употребление мельдония в январе прошлого года - уже после того, как этот препарат попал в число запрещенных.

Дисквалификация Шараповой завершается 26 апреля, и организаторы турнира серии "премьер" в Штутгарте прислали россиянке специальное приглашение - wild card. Пропустив практически весь прошлый сезон и начало нынешнего, 30-летняя россиянка лишилась всех рейтинговых очков, и теперь ей необходимо начинать возвращение в элиту мирового тенниса с нуля.

Первый матч Шарапова проведет против 34-летней итальянки Винчи, которая лишь к 30 годам вошла в число топ- теннисисток, в 2015 году добравшись до финала открытого чемпионата США, что является ее лучшим достижением в карьере. В мае прошлого года Винчи поднялась на девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), однако сейчас занимает только 36-ю строчку. В нынешнем сезоне лучший результат Винчи показала на турнире в Санкт- Петербурге в феврале, где добралась до четвертьфинала, при этом год назад Винчи стала здесь победителем.

Шарапова встречалась с Винчи дважды - и оба раза уверенно победила. В 2007 году Шарапова оказалась сильнее итальянки в первом круге Открытого чемпионата США (6:0, 6:1), а через пять лет обыграла ее в 1/8 финала турнира "Мастерс" в американском Индиан-Уэллсе - 6:2, 6:1.

Трехкратная Шарапова

Турнир в Штутгарте имеет третью категорию серии "премьер" - для турниров с призовым фондом от 600 тысяч долларов до 1 миллиона. На прошлой неделе турнир аналогичной категории прошел в американском Чарльстоне и завершился победой россиянки Дарьи Касаткиной. В Штутгарте будут разыграны 710,9 тыс. долларов призовых, матчи проходят на грунтовом покрытии "Порше-Арены".

В Штутгарте теннисный турнир проводится с 2006 года (ранее теннисистки играли в пригороде - Фильдерштадте), и Шарапова побеждала здесь рекордные три раза - в 2012-2014. Два последних года победа доставалась нынешней первой ракетке турнира немке Ангелике Кербер. Жеребьевка отправила Шарапову в одну половину сетки с Кербер, которая может стать ее соперницей в полуфинале. Победитель матча россиянки с Винчи в 1/8 финала сыграет с Екатериной Макаровой (Россия), которая обыграла Агнешку Радванску из Польши, тогда как в четвертьфинале вероятной соперницей Шараповой в случае успешного выступления в первых двух матчах может стать испанка Гарбинье Мугуруса (5).

Шарапова и Винчи сыграют на центральном корте "Порше- Арены", их матч начнется не ранее 19:30 мск. В основной сетке в Штутгарте также выступают россиянки Елена Веснина и Касаткина, которые в первом круге в среду встречаются между собой, и восьмая ракетка турнира Светлана Кузнецова, накануне обыгравшая Кики Бертенс из Нидерландов.

Наказание после признания

В начале марта прошлого года Шарапова созвала пресс-конференцию, где объявила об обнаружении в ее допинг-пробе запрещенного с 1 января прошлого года вещества мельдоний, который содержался в принимаемом ей более 10 лет препарате "милдронат". При этом Шарапова призналась, что употребляла препарат и после включения мельдония в список запрещенных веществ, потому была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса на два года.

Шарапова подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, который сократил срок дисквалификации россиянки на 15 месяцев - начиная с 26 января 2016 года, когда она проиграла в 1/4 финала открытого чемпионата Австралии в Мельбурне американке Серене Уильямс. Мария Шарапова оказалась одним из немногих спортсменов, кто был дисквалифицирован на длительный срок из-за употребления мельдония, хотя в прошлом году положительный результат дали допинг-пробы порядка 300 спортсменов.

Позднее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана. Организация приняла решение, что содержание мельдония менее одного микрограмма на миллилитр в допинг-пробе спортсмена, сданной до 1 марта 2016 года, является допустимым.

Год с семьей

В февральском интервью ТАСС Шарапова призналась, за год с лишним дисквалификации ей прежде всего удалось отдохнуть от физического стресса, появилась возможность не думать о ближайших турнирах и побыть с семьей. Марии было тяжело, когда все выступали на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, которую она была вынуждена пропустить - на то, что она не выступала на турнирах Большого шлема и других, она особого внимания не обращала. Была также закончена автобиография Шараповой, которая будет называться "Unstoppable. My Life So Far" ("Непобедимая. История моей жизни") и поступит в продажу в сентябре.

После Штутгарта Шараповой предстоит выступить на более представительных турнирах в мае - в Мадриде и Риме. 28 мая стартует второй в сезоне турнир Большого шлема - парижский "Ролан Гаррос", где Шарапова также может получить специальное приглашение. При этом многие теннисистки уже высказывают недовольство, что россиянка получает возможность выступить на крупных турнирах, не имея достаточного рейтинга.

Впрочем, успешное выступление в Штутгарте, а также в столицах Испании и Италии может позволить Марии набрать достаточное количество рейтинговых очков, чтобы пробиться в квалификацию "Ролан Гаррос", а не ждать специального приглашения от WTA.