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Чакветадзе: Шарапова способна к концу года войти в первую десятку мирового тенниса

Спорт
25 апреля, 19:03 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова
Экс-пятая ракетка мира подчеркнула, что Шарапова была и остается звездой мирового масштаба, невзирая на допинговый скандал
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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© AP Photo/Isaac Brekken

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Россиянке Марии Шараповой по силам после перерыва к концу года войти в первую десятку рейтинга Женской теннисной ассоциации (ВТА). Таким мнением с ТАСС поделилась экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе.

В начале марта 2016 года Шарапова призналась в употреблении запрещенного вещества мельдония. Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, однако Спортивный арбитражный суд сократил срок ее отстранения до 15 месяцев. Дисквалификация спортсменки завершается 26 апреля 2017 года, она вернется на корт на турнире в немецком Штутгарте, организаторы которого предоставили Шараповой wild card. Также специальное приглашение россиянке предоставили на турнирах в Мадриде и Риме.

"Думаю, у Марии хорошие шансы в Штутгарте, сетка неплохая, - отметила Чакветадзе. - На мой взгляд, Шарапова, пусть не так быстро как хотелось бы, но уже к концу года ворвется в десятку сильнейших. Тем более на долгий срок из- за беременности выбывает Серена Уильямс. Лишь бы только Марию не беспокоили травмы".

Чакветадзе отметила, что многие ждут от Шараповой побед. "Я понимаю, что подавляющее количество болельщиков ждет, что она придет и тут же выиграет все три турнира, но все должно идти планомерно, по нарастающей. Но один из них она точно может выиграть", - уверена она.

Чакветадзе подчеркнула, что Шарапова была и остается звездой мирового масштаба, невзирая на допинговый скандал. "Мария - звезда мирового масштаба, несмотря на то, что был крупный скандал. И надо понимать, что многие турниры готовы пойти ей навстречу именно из-за того, что она - бренд, вне зависимости от высказываний коллег по цеху. В нее верят спонсоры, практически никто не отказался, а значит, она по- прежнему им интересна", - сказала Чакветадзе.

В первом круге турнира в Штутгарте Шарапова встретится с итальянкой Робертой Винчи в среду, 26 апреля.

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Допинг-скандал вокруг Марии Шараповой
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