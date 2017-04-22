Веснина: Шарапова своим возвращением на корт докажет, что она великая чемпионка

МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Возвращение на корт российской теннисистки Марии Шараповой покажет, что она является великой чемпионкой и сильной духом спортсменкой. Такое мнение ТАСС высказала чемпионка Олимпийских игр 2016 года по теннису Елена Веснина.

В пятницу польская теннисистка Агнешка Радваньска заявила, что выступает против предоставления Шараповой специального приглашения (wild card) на участие в турнирах серии Большого шлема Roland Garros и Уимблдон.

"Я не согласна с Радваньской. Маша нарушила правила, она в этом призналась, просто это стечение обстоятельств, что немного безалаберно отнеслась к письму ITF (Международной федерации тенниса - прим. ТАСС). У девушек в туре существует некая ревность друг к другу. Я, будучи директором турнира в Штутгарте, попросила бы Шарапову сыграть на нем, учитывая тот ажиотаж вокруг ее возвращения. Это случай, возможно, как-то подпортит ее великолепную карьеру, но она сильна духом, она великая чемпионка, что покажет своим возвращением", - заявила Веснина.

В начале марта 2016 года Шарапова призналась в употреблении запрещенного вещества мельдония. Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд сократил срок ее отстранения до 15 месяцев. Дисквалификация спортсменки завершается 26 апреля 2017 года, она вернется на корт на турнире в немецком Штутгарте, организаторы которого предоставили Шараповой wild card. Также специальное приглашение россиянке предоставили на турнирах в Мадриде и Риме.