Шесть лет - победный завет: БК ЦСКА в шестой раз подряд вышел в "Финал четырех" Евролиги

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Баскетболисты ЦСКА в шестой раз подряд вышли в "Финал четырех" Евролиги, который состоится в мае в Стамбуле.

Во вторник подопечные Димитриса Итудиса в третьем матче 1/4 финала на выезде переиграли испанскую "Басконию" со счетом 90:88 и добыли путевку в финальную стадию турнира.

Встреча получилась тяжелой, а самым результативным игроком армейцев стал защитник Кори Хиггинс, набравший 21 очко. Баскетболисты ЦСКА вели в счете на протяжении большей части игры, однако ошибки в конце заключительной четверти едва не стоили российской команде победы. Однако блок-шот американского центрового армейцев Кайла Хайнса на последних секундах не позволил "Басконии" перевести встречу в овертайм и вывел команду Итудиса в "Финал четырех".

Бывалые армейцы

ЦСКА уже в шестой раз подряд и в 16-й за всю историю вышел в "Финал четырех" главного баскетбольного турнира Европы. Рекордсменом по количеству финальных стадий в составе армейцев является капитан команды Виктор Хряпа, у которого за плечами их уже десять. Теперь форвард поедет на свой 11-й "Финал четырех" в Стамбул. Под руководством Итудиса ЦСКА выступит в третьем "Финале четырех" подряд.

ЦСКА уже играл в Стамбуле в финале Евролиги в 2012 году, когда в тяжелейшем матче уступил греческому "Олимпиакосу" - 61:62.

Теперь армейцы будут выступать в Турции в статусе действующего победителя турнира, что накладывает на игроков дополнительную ответственность.

"У ЦСКА есть характер"

По завершении третьего матча четвертьфинала в Стране басков главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поблагодарил своих подопечных за проявление характера.

"У наших игроков есть желание и характер. Мы снова вышли в "Финал четырех". Это было непросто, и мы не воспринимаем это как само собой разумеющееся. Отмечу также игру соперника и поддержку болельщиков", - сказал Итудис пресс-службе Евролиги.

Наставник также отметил, что несколько игроков выступали в решающей встрече 1/4 финала с травмами. "Хочу сказать, что Милош Теодосич играет на уколах, практически не принимая участия в тренировках. Он чувствует острую боль в ноге. У нас также были и другие игроки с травмами, но которые хотели помочь команде выйти в "Финал четырех", несмотря ни на что, они показали, что достойны находиться в команде", - добавил специалист.

Защитник армейцев Кори Хиггинс после выхода в "Финал четырех" отметил, что ЦСКА еще предстоит решить самую главную задачу - победить в Евролиге. "Мы выполнили одну из важнейших целей в сезоне. Но на этом нельзя останавливаться - впереди самая главная цель, которую будет непросто выполнить. Сегодня мы не сдавались до самого конца, были командой и смогли выйти из этого матча с победой", - приводит слова Хиггинса пресс-служба Евролиги.

В полуфинале турнира московский клуб встретится с сильнейшим в противостоянии между греческим "Олимпиакосом" и турецким "Анадолу Эфесом".

ЦСКА выигрывал Евролигу семь раз в своей истории (1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2016) и еще шесть раз проигрывал в финале турнира. "Финал четырех" Евролиги сезона-2016/17 пройдет в турецком Стамбуле 19-21 мая. Ранее в полуфинал турнира также пробился турецкий клуб "Фенербахче", обыгравший в серии 1/4 финала греческий "Панатинаикос" (3-0).