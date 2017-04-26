Лихачев возглавил архангельский клуб по хоккею с мячом "Водник"

АРХАНГЕЛЬСК, 26 апреля. /ТАСС/. Сергей Лихачев назначен главным тренером архангельского клуба по хоккею с мячом "Водник". Об этом сообщает пресс-служба регионального центра развития спорта "Водник".

"Сегодня руководство регионального центра развития спорта "Водник" подписало контракт с новым главным тренером. Им стал Сергей Лихачев, который в последние годы был наставником красногорского "Зоркого", - говорится в сообщении.

Контракт рассчитан на два года. Лихачев уже работал в Архангельске, в сезоне 2004-05 годов он входил в тренерский штаб "Водника", в 2005-06 годах возглавлял команду.

"Как показал минувший чемпионат, с восточными командами бороться очень сложно. "Воднику" нужен авторитетный опытный тренер, у которого есть тактические наработки и видение процесса, который поставит игру и будет отвечать за результат. И медали - это не самое главное, главное - красивый комбинационный хоккей ", - сказал директор регионального центра развития спорта "Водник" Андрей Багрецов.

"Я очень рад, что снова буду работать в Архангельске. От предыдущего опыта работы в этом городе у меня остались только самые теплые воспоминания. На данный момент уже начата работа по сохранению костяка команды и его укреплению", - сказал Лихачев.

Бывший главный тренер "Водника" Игорь Гапанович решением Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации хоккея с мячом России 28 февраля 2017 года был дисквалифицирован на 2,5 года после матча с иркутским клубом "Байкал-Энергия", который прошел 26 февраля. Встреча завершилась со счетом 9:11, а все 20 мячей были забиты обеими командами в свои ворота.