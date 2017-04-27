Сборная России по хоккею матчем со шведами начинает выступление на Чешских играх

СТОКГОЛЬМ, 27 апреля. /ТАСС/. Заключительный этап Евротура Чешские хоккейные игры стартует в четверг в Ческе-Будеевице. Для российской сборной первый матч на турнире будет вынесенным - в Стокгольме команда Олега Знарка сыграет против шведов.

Российская сборная досрочно стала победителем Евротура, а матчи Чешских игр являются заключительным этапом подготовки к стартующему 5 мая в Германии и Франции чемпионату мира. Подопечные Знарка, как и соперники из Чехии, Финляндии и Швеции, выступят практически в тех же составах, которые начнут мировое первенство. Знарок пригласил на Чешские игры лишь четверых полевых игроков из Национальной хоккейной лиги - защитника Ивана Проворова и форварда Романа Любимова из "Филадельфии", а также нападающих клуба "Тампа-Бэй" Никиту Кучерова и Владислава Наместникова.

Кроме них, в ближайших матчах могут сыграть вратари Андрей Василевский ("Тампа-Бэй", НХЛ), Илья Сорокин (ЦСКА), Андрей Кареев ("Нефтехимик"), защитники Андрей Миронов ("Динамо", Москва), Андрей Зубарев, Артем Зуб, Антон Белов (все - СКА), Алексей Береглазов и Виктор Антипин ("Металлург", Магнитогорск), Владислав Гавриков ("Локомотив"), Богдан Киселевич (ЦСКА), нападающие Сергей Мозякин ("Металлург", Магнитогорск), Анатолий Голышев ("Автомобилист"), Андрей Светлаков, Иван Телегин, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин (все - ЦСКА), Антон Бурдасов ("Авангард"), Владимир Ткачев ("Ак Барс"), Сергей Плотников, Никита Гусев, Вадим Шипачев, Евгений Дадонов (все - СКА).

Дадонов матч в Стокгольме пропустит из-за небольшого повреждения, тренерский штаб решил поберечь одного из самых результативных игроков команды.

27 апреля сборная России сыграет в Стокгольме на 8-тысячной "Ховет-Арене" против сборной Швеции, которая усилилась 14 представителями НХЛ. Среди них - выступавшие на Кубке мира в канадском Торонто в сентябре прошлого года защитники Оливер Экман-Ларссон ("Аризона"), Антон Строльман и Виктор Хедман (оба - "Тампа-Бэй"), а также нападающие Габриэль Ландеског, Карл Седерберг (оба - "Колорадо") и Маркус Крюгер ("Чикаго"). Рассчитывает наставник "Тре Крунур" Рикард Гренборг и на игроков Континентальной хоккейной лиги - голкиперов Виктора Фаста (ЦСКА) и Никласа Сведберга ("Салават Юлаев"), нападающего "Нефтехимика" Рихарда Гюнге, Линуса Умарка из "Салавата Юлаева" и Марио Кемпе из "Витязя".

Матч со шведами начнется в 19:30 мск. В субботу и воскресенье сборная России сыграет в Ческе-Будеевице - против финнов (14:00 мск) и хозяев (19:30) соответственно.

Финны и чехи рассчитывают на хоккеистов КХЛ

Финская сборная под руководством Лаури Марьямяки пока имеет в составе лишь четырех игроков из НХЛ - нападающих Себастьяна Ахо ("Каролина"), Маркуса Хянникяйнена ("Колумбус"), Вальттери Филппулу ("Филадельфия") и Микко Рантанена ("Колорадо"). Зато сразу 13 хоккеистов команды Суоми представляют КХЛ, в том числе вице-чемпионы мира 2016 года защитники Томми Кивисте ("Автомобилист"), Топи Яакола ("Йокерит"), Юусо Хиетанен ("Динамо" Москва) и Атте Охтамаа ("Ак Барс"), нападающие Томи Саллинен ("Куньлунь") и Антти Пильстрем ("Йокерит"). Чешская сборная, которую возглавляет Йозеф Яндрач, пока располагает пятью игроками из НХЛ и 13-ю - из КХЛ.

В нынешнем сезоне в Евротуре уже состоялись три этапа - финский "Кубок Карьялы" в ноябре, декабрьский "Кубок Первого канала" в Москве, а также Шведские игры в феврале. Сборная России досрочно стала победителем Евротура, набрав 24 очка. 12 очков у команды Чехии, по 9 набрали хоккеисты Финляндии и Швеции.

Олимпийская сборная России под руководством Олега Браташа 27 и 29 апреля проведет в Санкт-Петербурге два матча в рамках "Кубка Алросы" - против команд Норвегии и Словении, которые также готовятся к чемпионату мира. После Чешских игр и Кубка Алросы национальная и олимпийская сборные страны проведут контрольный матч, после которого Олег Знарок определится с заявкой на чемпионат мира. Не исключено, некоторые игроки из олимпийской команды заменят на мировом первенстве хоккеистов, выступавших на Чешских играх.

Чемпионат мира в нынешнем году пройдет 5-21 мая в двух странах - Германии и Франции. Сборная России в германском Кельне сыграет в группе А против сборных Швеции, Италии, Германии, Дании, Словакии, Латвии и США. Группу В, матчи которой пройдут в Париже, составили команды Канады, Чехии, Финляндии, Швейцарии, Франции, Белоруссии, Норвегии и Словении.