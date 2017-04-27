"Краснодар" сыграет с "Амкаром" в матче 25-го тура чемпионата России по футболу

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Два матча в Перми и Каспийске завершат в четверг программу 25-го тура чемпионата России по футболу. "Амкар" примет конкурента в борьбе за путевку в Лигу Европы "Краснодар", тогда как "Анжи" сыграет с аутсайдером "Томью".

Кубанский клуб сохраняет четвертое место в таблице, которое гарантирует участие в следующем еврокубковом сезоне, однако "Амкар" отстает всего на семь очков и в случае успеха не расстанется с надеждами на Лигу Европы. Четыре последних матча "Амкар" завершил вничью, потеряв немало важных очков, а всего в семи весенних встречах пермяки победили лишь раз - "Зенит". На своем поле "Амкар" в нынешнем сезоне еще не проигрывал, пропустив всего лишь два мяча.

"Амкар" отличается прежде всего надежностью у своих ворот, хотя с уходом зимой голкипера Александра Селихова и защитника Георгия Джикии в "Спартак" команда Гаджи Гаджиева стала пропускать чаще. В предыдущем матче трижды поразил ворота пермяков "Локомотив", хотя матч завершился ничьей - 3:3.

"Краснодар" весной еще не проигрывал, однако также четырежды сыграл вничью. В двух предыдущих матчах команда Игоря Шалимова победила "Рубин" (1:0) и "Арсенал" (2:0), закрепившись на четвертом месте, а голевая серия лучшего бомбардира чемпионата страны Федора Смолова составляет уже три матча.

Матч "Амкар" - "Краснодар" пройдет на стадионе "Звезда" в Перми, начало - 17:00 мск. Главным арбитром назначен Алексей Сухой из подмосковных Люберец. В первом круге в октябре "Краснодар" победил на своем поле пермяков со счетом 1:0, победный мяч забил Юрий Газинский.

К "Анжи" приехал главный аутсайдер

Махачкалинский "Анжи" на домашнем стадионе сыграет против "Томи" и в случае победы практически гарантирует себе сохранение места в премьер-лиге. Команда Александра Григоряна может подняться на 10-е место, опередив "Урал" и "Рубин", а отрыв от 13-й строчки и зоны стыковых матчей будет составлять уже восемь очков. Еще тур назад "Анжи" вместе с томичами были худшими командами лиги по итогам матчей весенней части чемпионата, однако дагестанский клуб в воскресенье победил в гостях "Терек" (1:0).

"Томи" сохранить место в элите будет невероятно сложно, команда доигрывает сезон наполовину молодежным составом, испытывая при этом нехватку футболистов. За пределами Томска весной "Томь" проиграла все четыре матча с общим счетом 0:14.

Матч "Анжи" - "Томь" начнется в 19:30 мск, главный арбитр - Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. В первом круге "Анжи" победил в Томске со счетом 3:0, мячи забили уже покинувшие махачкалинскую команду Иво Иличевич (дважды) и Бернард Бериша.

25-й тур стартовал во вторник, когда "Спартак" победил "Урал" (1:0), а "Ростов" с таким же счетом - "Уфу". В среду "Оренбург" проиграл "Зениту" (0:1), а "Рубин" - "Тереку" (0:1), ЦСКА разгромил "Локомотив" (4:0), тогда как "Арсенал" победил "Крылья Советов" (2:0).

После 25 сыгранных матчей "Спартак" лидирует в чемпионате страны, набрав 57 очков. 50 очков у ЦСКА, 49 - "Зенита".