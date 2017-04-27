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Глава ФИФА подтвердил, что Южную Америку на ЧМ-2026 представят 6-7 команд

Спорт
27 апреля, 7:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Шесть команд Конфедерации футбола Южной Америки напрямую выйдут в финальную часть после отборочного турнира, еще одна сборная проведет стыковые матчи

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Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино и глава Конфедерация футбола Южной Америки Алехандро Домингес (слева направо)

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино и глава Конфедерация футбола Южной Америки Алехандро Домингес (слева направо)

© EPA/Valentin Collao

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) получит 6,5 мест на чемпионате мира 2026 года, в котором впервые примут участие 48 национальных сборных. Об этом на 67-м конгрессе КОНМЕБОЛ в Сантьяго (Чили) заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино , слова которого приводит агентство Синьхуа.

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Инфантино подтвердил, что КОНМЕБОЛ получит 6,5 мест для участия в чемпионате 2026 года, шесть команд по итогам отборочного турнира пройдут напрямую в финальную часть, еще одна сборная проведет стыковые матчи.

"В Южной Америке играют в самый лучший футбол. Надеюсь, что чемпионат мира в России 2018 года выиграет сборная страны вашего континента", - сказал Инфантино.

На предыдущих чемпионатах мира с 32 участниками КОНМЕБОЛ получала по 4,5 места на турнире. Решение об увеличении числа участников финальной стадии чемпионата мира с 32 до 48 команд было принято на совете ФИФА в декабре прошлого года. Нововведение вступит силу с мирового первенства 2026 года - в финальной стадии турнира будет 16 групп по три команды, две лучшие из каждой группы выйдут в плей-офф.

Окончательное решение по распределению квот будет принято позже. Пока предполагается, что распределение квот будет таким: Европа - 16 сборных, Африка - 9,5 (будут проводиться стыковые матчи), Азия - 8,5, Северная и Центральная Америка, а также Южная Америка - по 6,5, Океания - одна.

С предложением об увеличении числа участников мирового первенства выступал президент ФИФА Инфантино еще год назад в рамках предвыборной кампании. Тогда речь шла о 40 командах, позже предполагаемое число сборных увеличилось до 48. На ближайших двух чемпионатах мира - 2018 года в России и 2022 года в Катаре - традиционно примут участие по 32 команды.

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