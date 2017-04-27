Безбородов назначен главным судьей матча чемпионата России по футболу ЦСКА - "Спартак"

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым обслужит матч 26-го тура чемпионата России между московскими ЦСКА и "Спартаком". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Матч пройдет 30 апреля на домашнем стадионе ЦСКА, начало - 17:00 мск.

"Локомотив" и "Рубин" рассудит Кирилл Левников, "Терек" и "Урал" - Артем Чистяков, "Уфу" и "Арсенал" - Евгений Турбин, "Ростов" и "Амкар" - Сергей Лапочкин, "Краснодар" и "Анжи" - Владимир Сельдяков, "Крылья Советов" и "Оренбург" - Сергей Карасев, "Томь" и "Зенит" - Роман Галимов.

Матчи 26-го тура пройдут с 29 апреля по 1 мая.