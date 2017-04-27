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Медведев поручил обеспечить сопровождение ГИБДД для участников Кубка конфедераций

Спорт
27 апреля, 12:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Димитрий Медведев распорядился обеспечить сопровождение машинами ГИБДД для транспорта участников Кубка конфедераций по футболу на период с 7 июня по 10 июля 2017 года. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

"В целях обеспечения подготовки и проведения в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи Кубка конфедераций 2017 года МВД России в период с 7 июня по 10 июля 2017 года осуществлять сопровождение транспортных средств, в которых следуют ... президент ФИФА, генеральный секретарь ФИФА, члены национальных спортивных сборных команд, получившие право на участие в Кубке конфедераций, спортивные судьи и официальные лица, уполномоченные ФИФА осуществлять контроль за проведением матчей, автомобилями ГИБДД МВД РФ ... на основании заявок, подаваемых АНО "Организационный комитет "Россия-2018" в порядке, установленном МВД России", - говорится в документе.

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