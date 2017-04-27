ВФЛА поддержала выступление российских спортсменов на ЧМ-2017 под нейтральным флагом

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) поддерживает выступление российских спортсменов под нейтральным флагом на чемпионате мира 2017 года. Об этом на пресс-конференции заявил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

В четверг в Москве состоялось заседание президиума ВФЛА.

"12 атлетов из России, считая (Дарью) Клишину и (Юлию) Степанову, получили разрешения выступать под нейтральным флагом. Сейчас один из основных вопросов - их выступление на чемпионате мира. Сегодня президиум выработал единое мнение: мы поддерживаем их участие в чемпионате мира", - сказал Шляхтин.

По словам главы ВФЛА, всего российскими атлетами было подано более 100 заявок на выступления под нейтральным флагом. "По 17 из них был официальный отказ. Допущены были 12 человек, включая Клишину и Степанову, по остальным же идет проверка. Ожидаем, что ответ будет все-таки получен - либо положительный, либо отрицательный", - отметил Шляхтин.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа.

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Ричарда Паунда; поводом для этого стали обвинения Виталия и Юлии Степановых в фильмах немецкого телеканала ARD о якобы имеющейся в России системе применения допинга легкоатлетами. IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Помимо Степановой, допуск получили 11 российских легкоатлетов, среди которых Мария Кучина (Ласицкене), Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Даниил Цыплаков и Анжелика Сидорова. Для восстановления российской организации IAAF создала специальную рабочую группу (инспекционную комиссию), которую возглавляет Руне Андерсен.