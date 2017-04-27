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"Краснодар" обыграл "Амкар" в матче чемпионата России

Спорт
27 апреля, 18:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

"Амкар" потерпел первое поражение на своем поле в текущем сезоне

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© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. "Краснодар" одержал победу над пермским "Амкаром" со счетом 2:0 в гостевом матче 25-го тура чемпионата России по футболу.

Забитыми мячами отметились Федор Смолов (63-я минута) и Вандерсон (76). Для российского форварда этот гол стал 15-м в нынешнем сезоне первенства страны. Смолов возглавляет список бомбардиров чемпионата. "Краснодар" не проигрывает в турнире уже на протяжении девяти матчей.

"Амкар" потерпел первое поражение на своем поле в текущем сезоне.

В турнирной таблице за пять туров до конца чемпионата "Краснодар" занимает четвертое место, набрав 44 очка. "Амкар" с 34 очками идет восьмым.

В следующем туре "Краснодар" 1 мая примет махачкалинский "Анжи", "Амкар" днем ранее в гостях сыграет с "Ростовом".

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