Российские хоккеисты разгромили норвежцев в матче Кубка "Алроса"

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Олимпийская сборная России по хоккею одержала победу над командой Норвегии со счетом 8:2 в первом матче Кубка "Алроса", который проходит в Санкт-Петербурге.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Михаил Воробьев (2-я минута), Егор Коршков (6), Кирилл Капризов (14, 35), Артем Блажиевский (16, 56), Александр Барабанов (30) и Степан Санников (56). У проигравших отличились Томас Ольсен (37) и Андреас Хейер (53).

Следующий матч российская команда проведет 29 апреля против сборной Словении.