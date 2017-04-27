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Российские хоккеисты разгромили норвежцев в матче Кубка "Алроса"

Спорт
27 апреля, 21:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 8:2

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Олимпийская сборная России по хоккею одержала победу над командой Норвегии со счетом 8:2 в первом матче Кубка "Алроса", который проходит в Санкт-Петербурге.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Михаил Воробьев (2-я минута), Егор Коршков (6), Кирилл Капризов (14, 35), Артем Блажиевский (16, 56), Александр Барабанов (30) и Степан Санников (56). У проигравших отличились Томас Ольсен (37) и Андреас Хейер (53).

Следующий матч российская команда проведет 29 апреля против сборной Словении.

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