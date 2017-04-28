Сироткин: автоспорт в России стал развиваться благодаря появлению этапа "Формулы-1" в Сочи

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СОЧИ, 28 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Появление в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" российских этапа и пилота помогло развитию автоспорта в стране. Такое мнение ТАСС высказал резервный гонщик "Рено" Сергей Сироткин.
Гран-при России появился в календаре "Формулы-1" в 2014 году. Первым российским пилотом в чемпионате стал Виталий Петров, который дебютировал в "королевских гонках" в 2010 году. Сейчас в "Формуле-1" выступает Даниил Квят.
"Свой Гран-при, свои гонщики в "Формуле" - это дало огромный толчок развитию автоспорта в России, - отметил Сироткин. - Это нас, пилотов, не может не радовать".
"Мне грех жаловаться на то, как развивается моя карьера, - продолжил гонщик. - Шаг за шагом мы движемся к конечной цели нашего проекта - попаданию в "Формулу-1" в качестве боевого пилота. В этом году мы сделали еще один шаг".
Во время прошлогоднего Гран-при России руководитель гоночной программы "СМП Рейсинг", членом которой является Сироткин, Борис Ротенберг заявил ТАСС, что рассматривает возможность создания российской команды в "Формуле-1". "Это было бы здорово. Безусловно, российский пилот, выступающий за российскую команду на российской трассе, - это то, о чем все мы мечтаем, - сказал Сироткин. - Надеюсь, однажды придет такой день, когда это будет возможно".
Гран-при России пройдет в Сочи с 28 по 30 апреля. Сироткин примет участие в первой пятничной свободной практике, которая начнется в 11:00 мск.