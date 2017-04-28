ВФЛА дисквалифицировала легкоатлетку Шармину на четыре года за допинг

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) дисквалифицировала бегунью Екатерину Шармину на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

30-летняя спорстменка, которая является бронзовым призером чемпионата Европы - 2011 и победительницей Универсиады 2013 года в беге на 1500 м, ранее уже была дисквалифицирована Спортивным арбитражным судом (CAS) до 2018 года. Отстранение ВФЛА вступит в силу с момента окончания дисквалификации CAS.

Также РУСАДА объявило о двухлетней дисквалификации другой легкоатлетки Екатерины Досейкиной, которая специализируется на беге с препятствиями. Ее дисквалификация отсчитывается с 1 декабря 2016 года.