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ВФЛА дисквалифицировала легкоатлетку Шармину на четыре года за допинг

Спорт
28 апреля, 14:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

30-летняя спорстменка, которая является бронзовым призером чемпионата Европы - 2011 и победительницей Универсиады 2013 года в беге на 1500 м, ранее уже была дисквалифицирована CAS

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Екатерина Шармина

Екатерина Шармина

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) дисквалифицировала бегунью Екатерину Шармину на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

30-летняя спорстменка, которая является бронзовым призером чемпионата Европы - 2011 и победительницей Универсиады 2013 года в беге на 1500 м, ранее уже была дисквалифицирована Спортивным арбитражным судом (CAS) до 2018 года. Отстранение ВФЛА вступит в силу с момента окончания дисквалификации CAS.

Также РУСАДА объявило о двухлетней дисквалификации другой легкоатлетки Екатерины Досейкиной, которая специализируется на беге с препятствиями. Ее дисквалификация отсчитывается с 1 декабря 2016 года.

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