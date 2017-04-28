Международная федерация тенниса ужесточила антидопинговую программу

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Международная федерация тенниса (ITF) предприняла усиленные меры допинг-контроля в своей антидопинговой программе на 2017 год. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Новая программа вступит в силу с 1 мая. Изменения коснутся общего объема взятых проб. ITF планирует увеличить их число с 4899 штук (в 2016 году) до 8000. Они будут включать в себя образцы крови и мочи, взятые, как в соревновательный период, так и во внесоревновательный.

Кроме этого, ITF планирует увеличить количество игроков, включенных в пул тестирования, примерно до 250 человек. Также планируется увеличить срок хранения допинг проб для их возможной перепроверки в будущем. Бюджет на антидопинговую программу будет увеличен более чем на 50% и составит примерно $4,5 млн.

"Мы приветствуем это усиление мер по борьбе с допингом в теннисе, - сказал президент ITF Дэвид Хаггерти. - Защита целостности тенниса является постоянным приоритетом руководящих органов тенниса для того, чтобы теннис оставался чистым спортом, и эти улучшения внесут позитивный вклад в достижение этой цели".