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Международная федерация тенниса ужесточила антидопинговую программу

Спорт
28 апреля, 16:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Новая программа вступит в силу с 1 мая

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Допинг-тест

Допинг-тест

© AP Photo/Felipe Dana, File

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Международная федерация тенниса (ITF) предприняла усиленные меры допинг-контроля в своей антидопинговой программе на 2017 год. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Новая программа вступит в силу с 1 мая. Изменения коснутся общего объема взятых проб. ITF планирует увеличить их число с 4899 штук (в 2016 году) до 8000. Они будут включать в себя образцы крови и мочи, взятые, как в соревновательный период, так и во внесоревновательный.

Кроме этого, ITF планирует увеличить количество игроков, включенных в пул тестирования, примерно до 250 человек. Также планируется увеличить срок хранения допинг проб для их возможной перепроверки в будущем. Бюджет на антидопинговую программу будет увеличен более чем на 50% и составит примерно $4,5 млн.

"Мы приветствуем это усиление мер по борьбе с допингом в теннисе, - сказал президент ITF Дэвид Хаггерти. - Защита целостности тенниса является постоянным приоритетом руководящих органов тенниса для того, чтобы теннис оставался чистым спортом, и эти улучшения внесут позитивный вклад в достижение этой цели".

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