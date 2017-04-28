ФИФА открыла дело в отношении президента Карибского футбольного союза Деррика

Правительство на грани закрытия: повторится ли приостановка работы госучреждений СШАМеждународная панорама 28 апреля, 18:00
Алоян проведет бой с никарагуанцем Кардосой 11 мая за интерконтинентальный титул WBAСпорт 28 апреля, 18:00
Не зажечь в праздники: как избежать лесного пожараОбщество 28 апреля, 18:00
Совет Европы удовлетворен работой Минспорта РФ по борьбе с допингомСпорт 28 апреля, 17:42
Средства для российских библиотек собирают в интернетеСоциальная ответственность 28 апреля, 17:42
Жители Лос-Анджелеса смогут собирать дома в "онлайн-конструкторе"Социальная ответственность 28 апреля, 17:38
Опора на вузы: как наука определит будущее российских регионовОбщество 28 апреля, 17:35
Жюри премии "Аврора" выбрало финалистовСоциальная ответственность 28 апреля, 17:32
Тихвинский вагоностроительный завод инвестирует 300 млн рублей в улучшение условий трудаНовости партнеров 28 апреля, 17:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Судебная палата независимого комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) открыла судебное разбирательство против президента Карибского футбольного союза Гордона Деррика. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
Комитет по этике требует отстранить чиновника от футбольной деятельности не менее чем на четырехлетний срок и оштрафовать его минимум на 15 тысяч швейцарских франков.
Деррик обвиняется в конфликте интересов, в предоставлении и принятии подарков и других выгод, неправильном использовании средств, а также злоупотреблении своим положением.
ФИФА предоставляет Деррику возможность ответить на обвинения и предоставить доказательства своей невиновности.