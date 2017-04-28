ФИФА открыла дело в отношении президента Карибского футбольного союза Деррика

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Судебная палата независимого комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) открыла судебное разбирательство против президента Карибского футбольного союза Гордона Деррика. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Комитет по этике требует отстранить чиновника от футбольной деятельности не менее чем на четырехлетний срок и оштрафовать его минимум на 15 тысяч швейцарских франков.

Деррик обвиняется в конфликте интересов, в предоставлении и принятии подарков и других выгод, неправильном использовании средств, а также злоупотреблении своим положением.

ФИФА предоставляет Деррику возможность ответить на обвинения и предоставить доказательства своей невиновности.