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ФИФА открыла дело в отношении президента Карибского футбольного союза Деррика

Спорт
28 апреля, 16:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Деррик обвиняется в конфликте интересов, в предоставлении и принятии подарков и других выгод, неправильном использовании средств, а также злоупотреблении своим положением

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Судебная палата независимого комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) открыла судебное разбирательство против президента Карибского футбольного союза Гордона Деррика. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Комитет по этике требует отстранить чиновника от футбольной деятельности не менее чем на четырехлетний срок и оштрафовать его минимум на 15 тысяч швейцарских франков.

Деррик обвиняется в конфликте интересов, в предоставлении и принятии подарков и других выгод, неправильном использовании средств, а также злоупотреблении своим положением.

ФИФА предоставляет Деррику возможность ответить на обвинения и предоставить доказательства своей невиновности.

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