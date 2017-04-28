Дадонов тренируется в общей группе сборной России перед матчем Еврохоккейтура с финнами

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ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ, 28 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Нападающий Евгений Дадонов тренируется вместе со сборной России по хоккею в Ческе-Будеевице накануне матча заключительного этапа Евротура с командой Финляндии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Ранее форвард санкт-петербургского СКА получил небольшое повреждение и пропустил матч с командой Швеции, состоявшийся в четверг в Стокгольме (3:4 ОТ).
Также в составе российской команды тренируется защитник московского ЦСКА Михаил Науменков, который заменил травмированного Андрея Зубарева из СКА.
В субботу подопечные Олега Знарка сыграют с финнами (начало 14:00 мск), в воскресенье - с чехами (начало 19:30 мск).