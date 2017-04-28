Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дадонов тренируется в общей группе сборной России перед матчем Еврохоккейтура с финнами

Спорт
28 апреля, 17:19 UTC+3 ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Ранее форвард СКА получил небольшое повреждение и пропустил матч с командой Швеции

Поделиться
Материал из 1 страницы
Евгений Дадонов (справа)

Евгений Дадонов (справа)

© Артем Коротаев/ТАСС, архив

ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ, 28 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Нападающий Евгений Дадонов тренируется вместе со сборной России по хоккею в Ческе-Будеевице накануне матча заключительного этапа Евротура с командой Финляндии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Ранее форвард санкт-петербургского СКА получил небольшое повреждение и пропустил матч с командой Швеции, состоявшийся в четверг в Стокгольме (3:4 ОТ).

Также в составе российской команды тренируется защитник московского ЦСКА Михаил Науменков, который заменил травмированного Андрея Зубарева из СКА.

В субботу подопечные Олега Знарка сыграют с финнами (начало 14:00 мск), в воскресенье - с чехами (начало 19:30 мск).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Мария Шарапова
16
Шарапова выиграла первый матч после дисквалификации
Игрок "Спартака" Фернандо после забитого гола в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Урал" (Екатеринбург)
15
"Вспомнят только медали": футболисты "Спартака" победили "Урал" при не самой яркой игре
Президент Федерации хоккея России, член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Владислав Третьяк на выставке, посвященной его 65-летию, в Государственной думе РФ
5
Лучший вратарь в истории: Владиславу Третьяку исполняется 65 лет
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МИД КНР не разделяют позицию Белого дома об изоляции РФ
2
Веллер пообещал публично прокомментировать инцидент на радиостанции "Эхо Москвы"
3
Частицу мощей Николая Чудотворца в мае впервые за 930 лет доставят в РФ из Италии
4
СМИ: прокуратура Украины возбудила дело против Антона Геращенко за госизмену
5
Глава Донецкой администрации заявил, что Ростовская область принадлежит Украине
6
Аргентинская писательница — о жизни в Москве и том, почему русские не улыбаются
7
Курортный сбор, поддержку промышленности и развитие АПК обсудят на заседании кабмина
Темы дня
Загрузка...
Реклама