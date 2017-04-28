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Хоккеисты сборной России Мозякин, Ткачев и Дадонов не сыграют с финнами в матче Евротура

Спорт
28 апреля, 18:22 UTC+3 ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Россияне сыграют с финнами в Ческе-Будеевице в субботу, начало в 14:00 мск

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Сергей Мозякин

Сергей Мозякин

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ /Чехия/, 28 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форварды Сергей Мозякин, Владимир Ткачев и Евгений Дадонов не примут участия в матче сборной России по хоккею в рамках заключительного этапа Евротура против команды Финляндии. Об этом журналистам сообщил тренер сборной России Харийс Витолиньш.

"Мы дали передохнуть некоторым игрокам, Вадим Шипачев завтра сыграет. Дадонов по большему счету готов играть, но решили все-таки дать ему несколько дней отдохнуть. Планируется, что он проведет матч с чехами. Завтра также не сыграют Мозякин и Ткачев", - сказал Витолиньш.

Россияне сыграют с финнами в Ческе-Будеевице в субботу, начало матча в 14:00 мск.

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