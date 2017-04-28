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"Уэмбли" станет домашним стадионом "Тоттенхэма" в следующем сезоне

Спорт
28 апреля, 20:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Домашняя арена "Тоттенхэма" "Уайт Харт Лэйн" будет демонтирована, так как в клубе планируют на ее месте построить новую

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Клуб чемпионата Англии по футболу "Тоттенхэм" проведет все домашние матчи следующего сезона на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Об этом сообщается в официальном Twitter стадиона.

"Футбольная ассоциация рада подтвердить, что "Тоттенхэм" проведет все домашние матчи следующего сезона на стадионе "Уэмбли", - говорится в сообщении.

В текущем сезоне "Тоттенхэм" проводил на 90-тысячном "Уэмбли" матчи еврокубков.

Домашняя арена "Тоттенхэма" "Уайт Харт Лэйн", вмещающая 36 240 зрителей, будет демонтирована, так как в клубе планируют на ее месте построить новую, рассчитанную на 61 000 мест. Открытие нового стадиона запланировано на лето 2018 года.

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