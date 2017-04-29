Хоккеист "Тампы" Хедман обсудит с Кучеровым высказывания про одноклубников

Шарапова довольна своей игрой на турнире в ШтутгартеСпорт 29 апреля, 22:38
Первый блин не комом: Шарапова дошла до полуфинала первого турнира после дисквалификацииСпорт 29 апреля, 22:34
Чешский вратарь назвал Кучерова и Мозякина самыми опасными в составе сборной РоссииСпорт 29 апреля, 22:03
Пассажирский самолет Ан-26 разбился на КубеПроисшествия 29 апреля, 22:01
Пенс пообещал одно из самых больших увеличений оборонного бюджета США со времен РейганаМеждународная панорама 29 апреля, 22:00
Хоккеист "Тампы" Хедман обсудит с Кучеровым высказывания про одноклубниковСпорт 29 апреля, 21:56
Волейболистки московского "Динамо" стали пятикратными чемпионками РоссииСпорт 29 апреля, 21:22
"Бавария" досрочно стала чемпионом Германии по футболуСпорт 29 апреля, 21:21
Мутко: Шарапова после дисквалификации может заиграть лучше, чем раньшеСпорт 29 апреля, 20:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ /Чехия/, 29 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Шведский защитник клуба Национальной хоккейной лиги "Тампа" Виктор Хедман поговорит с российским форвардом Никитой Кучеровым относительно его высказываний в адрес одноклубников. Об этом швед сообщил журналистам.
Ранее Кучеров заявил, что некоторые хоккеисты "Тампы" засиделись в команде и перестали работать на должном уровне, поскольку понимали, что у них нет конкурентов. Клуб не смог пробиться в плей-офф НХЛ.
"Возможно, его не так поняли. Я знаю Кучерова очень хорошо, он очень усердно отдается хоккею. Все расстроены, что команда не попала в плей-офф", - рассказал Хедман.
"Я поговорю с ним. Нужно проверить, что он говорил, а чего нет", - заключил капитан "Тампы".