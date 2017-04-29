Хоккеист "Тампы" Хедман обсудит с Кучеровым высказывания про одноклубников

ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ /Чехия/, 29 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Шведский защитник клуба Национальной хоккейной лиги "Тампа" Виктор Хедман поговорит с российским форвардом Никитой Кучеровым относительно его высказываний в адрес одноклубников. Об этом швед сообщил журналистам.

Ранее Кучеров заявил, что некоторые хоккеисты "Тампы" засиделись в команде и перестали работать на должном уровне, поскольку понимали, что у них нет конкурентов. Клуб не смог пробиться в плей-офф НХЛ.

"Возможно, его не так поняли. Я знаю Кучерова очень хорошо, он очень усердно отдается хоккею. Все расстроены, что команда не попала в плей-офф", - рассказал Хедман.

"Я поговорю с ним. Нужно проверить, что он говорил, а чего нет", - заключил капитан "Тампы".