Филппула: Кучеров жестко высказался об одноклубниках, но он переживает за результат

ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ /Чехия/, 29 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард сборной России Никита Кучеров жестко высказался о партнерах по клубу Национальной хоккейной лиги "Тампа", но он любит свою команду и переживает за результат. Такое мнение ТАСС высказал бывший форвард "Тампы" финн Валттери Филппула.

Ранее Кучеров заявил, что некоторые хоккеисты "Тампы" засиделись в команде и перестали работать на должном уровне, поскольку понимали, что у них нет конкурентов. Клуб не смог пробиться в плей-офф НХЛ.

"Думаю, в его комментарии было больше разочарования тем моментом, что сезон для клуба завершился не так, как он хотел. Это жесткие слова. Мне кажется, ребята в "Тампе" работают усердно и вряд ли кто-то ведет себя расслабленно из-за зарплаты", - считает Филппула.

"Я знаю это чувство разочарования, когда все идет не по плану и клуб играет не так, как тебе хочется, в команде много травм. Трудно говорить, что происходит в "Тампе", потому что я уже не с ними. Но я хорошо знаю Кучерова, он любит "Тампу" и парней, с которыми играет. Просто он расстроен результатом сезона", - заключил собеседник ТАСС.

Филппула перешел из "Тампы" в "Филадельфию" в феврале.