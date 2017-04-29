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Филппула: Кучеров жестко высказался об одноклубниках, но он переживает за результат

Спорт
29 апреля, 20:04 UTC+3 ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Ранее Кучеров заявил, что некоторые хоккеисты "Тампы" засиделись в команде и перестали работать на должном уровне, поскольку понимали, что у них нет конкурентов

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Никита Кучеров (на переднем плане)

Никита Кучеров (на переднем плане)

© AP Photo/Michael Dwyer

ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ /Чехия/, 29 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард сборной России Никита Кучеров жестко высказался о партнерах по клубу Национальной хоккейной лиги "Тампа", но он любит свою команду и переживает за результат. Такое мнение ТАСС высказал бывший форвард "Тампы" финн Валттери Филппула.

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Никита Кучеров

Кучеров: ряд хоккеистов "Тампы" засиделся в клубе из-за отсутствия конкуренции

Ранее Кучеров заявил, что некоторые хоккеисты "Тампы" засиделись в команде и перестали работать на должном уровне, поскольку понимали, что у них нет конкурентов. Клуб не смог пробиться в плей-офф НХЛ.

"Думаю, в его комментарии было больше разочарования тем моментом, что сезон для клуба завершился не так, как он хотел. Это жесткие слова. Мне кажется, ребята в "Тампе" работают усердно и вряд ли кто-то ведет себя расслабленно из-за зарплаты", - считает Филппула.

"Я знаю это чувство разочарования, когда все идет не по плану и клуб играет не так, как тебе хочется, в команде много травм. Трудно говорить, что происходит в "Тампе", потому что я уже не с ними. Но я хорошо знаю Кучерова, он любит "Тампу" и парней, с которыми играет. Просто он расстроен результатом сезона", - заключил собеседник ТАСС.

Филппула перешел из "Тампы" в "Филадельфию" в феврале.

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