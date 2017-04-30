Боксер Фьюри принял вызов Джошуа на бой

Апрель в Москве завершится солнечной, теплой погодойМосква 30 апреля, 6:15
Ракетные системы С-300 и С-400 провели боевые пуски на полигоне АшулукАрмия и ОПК 30 апреля, 6:08
Десять полицейских получили ранения в результате нападения фанатов "Баварии"Спорт 30 апреля, 4:44
Пенс: действия в отношении Сирии, Ирана, КНДР и ИГ помогают восстановить авторитет СШАМеждународная панорама 30 апреля, 4:43
Украинский сайт "Миротворец" внес в черный список Диму БиланаКультура 30 апреля, 4:40
Трамп: США не назвали Китай валютным манипулятором из-за ситуации с КНДРМеждународная панорама 30 апреля, 3:58
Трамп дал поручение минторгу США выявить нарушения торговых соглашенийЭкономика и бизнес 30 апреля, 3:24
Ле Пен высказалась в пользу возвращения национальной валюты во ФранцииМеждународная панорама 30 апреля, 2:46
Четыре шайбы Пажо принесли "Оттаве" победу над "Рейнджерс" в матче 1/4 финала плей-офф НХЛСпорт 30 апреля, 2:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Британский боксер Энтони Джошуа после победы над украинцем Владимиром Кличко бросил вызов бывшему чемпиону по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) британцу Тайсону Фьюри. Об этом сообщает издание Daily Mail.
В ночь на воскресенье в 12-раундовом поединке на лондонском стадионе "Уэмбли" Джошуа победил украинца Владимира Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде и защитил титул чемпиона мира по версии IBF и WBA в супертяжелом весе. В ноябре 2015 года Кличко проиграл Фьюри по очкам и потерял три титула чемпиона мира по престижным версиям. Позднее Фьюри признался в употреблении кокаина и отказался от чемпионских поясов, после чего приостановил карьеру.
"Тайсон Фьюри много говорил, что он хочет вернуться и конкурировать. Я хочу дать возможность 90 тысячам зрителей посмотреть еще один бой", - сказал Джошуа.
Фьюри ответил соотечественнику в своем Twitter, что он принимает вызов. "Джошуа, вызов принят, мы дадим миру самый грандиозный бой за 500 лет", - написал он.
Джошуа по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 19 побед (все - нокаутом). Фьюри также еще не проигрывал - 25 побед (18 - нокаутом).
@anthonyfjoshua challenge accepted. We will give the world the biggest fight in a 500 years. I will play with u. You are a boxers dream.— TYSON2FASTFURY (@Tyson_Fury) 29 апреля 2017 г.