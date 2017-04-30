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Боксер Фьюри принял вызов Джошуа на бой

Спорт
30 апреля, 6:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, апреля. /ТАСС

Джошуа ранее победил украинца Владимира Кличко, который в 2015 году проиграл в поединке Фьюри

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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Британский боксер Энтони Джошуа после победы над украинцем Владимиром Кличко бросил вызов бывшему чемпиону по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) британцу Тайсону Фьюри. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В ночь на воскресенье в 12-раундовом поединке на лондонском стадионе "Уэмбли" Джошуа победил украинца Владимира Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде и защитил титул чемпиона мира по версии IBF и WBA в супертяжелом весе. В ноябре 2015 года Кличко проиграл Фьюри по очкам и потерял три титула чемпиона мира по престижным версиям. Позднее Фьюри признался в употреблении кокаина и отказался от чемпионских поясов, после чего приостановил карьеру.

"Тайсон Фьюри много говорил, что он хочет вернуться и конкурировать. Я хочу дать возможность 90 тысячам зрителей посмотреть еще один бой", - сказал Джошуа.

Фьюри ответил соотечественнику в своем Twitter, что он принимает вызов. "Джошуа, вызов принят, мы дадим миру самый грандиозный бой за 500 лет", - написал он.

Джошуа по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 19 побед (все - нокаутом). Фьюри также еще не проигрывал - 25 побед (18 - нокаутом).

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