Боксер Фьюри принял вызов Джошуа на бой

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Британский боксер Энтони Джошуа после победы над украинцем Владимиром Кличко бросил вызов бывшему чемпиону по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) британцу Тайсону Фьюри. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В ночь на воскресенье в 12-раундовом поединке на лондонском стадионе "Уэмбли" Джошуа победил украинца Владимира Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде и защитил титул чемпиона мира по версии IBF и WBA в супертяжелом весе. В ноябре 2015 года Кличко проиграл Фьюри по очкам и потерял три титула чемпиона мира по престижным версиям. Позднее Фьюри признался в употреблении кокаина и отказался от чемпионских поясов, после чего приостановил карьеру.

"Тайсон Фьюри много говорил, что он хочет вернуться и конкурировать. Я хочу дать возможность 90 тысячам зрителей посмотреть еще один бой", - сказал Джошуа.

Фьюри ответил соотечественнику в своем Twitter, что он принимает вызов. "Джошуа, вызов принят, мы дадим миру самый грандиозный бой за 500 лет", - написал он.

Джошуа по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 19 побед (все - нокаутом). Фьюри также еще не проигрывал - 25 побед (18 - нокаутом).

@anthonyfjoshua challenge accepted. We will give the world the biggest fight in a 500 years. I will play with u. You are a boxers dream. — TYSON2FASTFURY (@Tyson_Fury) 29 апреля 2017 г.