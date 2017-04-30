Директор "Формулы-1": Гран-при России проходит в изумительном по красоте месте

СОЧИ, 30 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. "Сочи Автодром", на котором проходит российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", находится в изумительном по красоте месте. Такое мнение ТАСС высказал исполнительный директор "королевских гонок" Чейз Кэри.

"Я, конечно, впервые на Гран-при России, но приятно удивлен, - рассказал Кэри. - Инфраструктура автодрома выполнена на высшем уровне, выбор локации просто изумительный. Никогда не был в Сочи прежде, но энергетика тут отличная. И совершенно изумительные виды: снежные вершины гор и море".

Кэри был назначен исполнительным директором "Формулы-1" в январе, сменив на этом посту Берни Экклстоуна.