Дзагоев выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч со "Спартаком"

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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев выйдет в стартовом составе на матч 26-го тура чемпионата России по футболу со столичным "Спартаком". Об этом сообщает пресс-служба армейцев.
В среду ЦСКА провел матч против "Локомотива", забив четыре безответных мяча. Дзагоев получил травму и был заменен - его выход на поле в матче со "Спартаком" был под большим вопросом.
Полностью состав ЦСКА выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев, Алексей и Василий Березуцкие, Виктор Васин, Марио Фернандес, Понтус Вернблум, Александр Головин, Бибрас Натхо, Алан Дзагоев, Алексей Ионов и Витиньо.
В стартовом составе "Спартака" на поле выйдут: Сергей Ребров, Андрей Ещенко, Сердар Таски, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Фернандо, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Ивелин Попов, Квинси Промес и Луис Адриано.
Матч 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком" пройдет в воскресенье, начало - 17:00 мск.