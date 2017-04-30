Путин приехал на "Сочи Автодром", где проходит Гран-при России "Формулы-1"

СОЧИ, 30 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл на "Сочи Автодром", где проходит Гран-при России - этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Главу российского государства встретил новый руководитель "Формулы-1" Чейз Кери, который только в январе текущего года заступил на этот пост, а также почетный президент "Формулы-1" Берни Экклстоун, который до начала 2017 года более 40 лет руководил "королевскими гонками".

Кроме того, Путина сопровождают вице-премьер Дмитрий Козак и помощник президента Игорь Левитин.

Гран-при России проводится в Сочи с 2014 года, нынешняя гонка - уже четвертая по счету. Путин посещал все сочинские этапы "Формулы-1". В предыдущих трех гонках президент России вручал главный приз победителю.