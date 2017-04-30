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Гончаренко: ошибку Васина в игре со "Спартаком" трудно объяснить

Спорт
30 апреля, 19:57 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Защитник ЦСКА в моменте со вторым пропущенным мячом имел возможность выбить его из штрафной площади, однако промедлил, что привело к голу в ворота армейцев

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Виктор Гончаренко

Виктор Гончаренко

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Ошибку футболиста ЦСКА Виктора Васина в моменте со вторым пропущенным голом от "Спартака" трудно объяснить. Об этом заявил на пресс-конференции главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

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Матч 26-го тура чемпионата России завершился победой "Спартака" со счетом 2:1. Васин в моменте со вторым пропущенным мячом имел возможность выбить мяч из штрафной площади, однако промедлил, и полузащитник красно-белых Роман Зобнин сумел выбить мяч у него из-под ног, после чего Денис Глушаков забил гол.

"Футбол, как никакая другая игра, базируется на ошибках. Второй гол, который мы пропустили, - ляп, который трудно объяснить, - признался Гончаренко. - Такие игры нравятся болельщикам - отличный накал и аура. Если отвлечься от результата, мы вынесли много позитива".

"Наша цель понятна - у нас осталось четыре игры, которые мы должны выиграть", - также отметил он.

"Спартак" набрал 60 очков и гарантировал себе место в тройке лучших команд по итогам чемпионата. Армейцы с 50 очками после 26 игр занимают второе место. На третьей строчке располагается санкт-петербургский "Зенит" (49 очков), который свою встречу 26-го тура проведет 1 мая в Томске против местной "Томи". В следующем туре "Спартак" 6 мая примет "Томь", ЦСКА в тот же день на выезде сыграет с пермским "Амкаром".

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Российский футбол Дерби ЦСКА - "Спартак"
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