Каррера: футболисты и тренеры "Спартака" стали семьей и настоящей командой

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Игроки и тренеры московского футбольного клуба "Спартак" стали одной семьей и настоящей командой. Об этом заявил на пресс-конференции главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

"Я благодарен, что игроки пошли за моими идеями и мыслями, они выполняют все установки, и мы лидируем благодаря этому. Я стараюсь делать так, чтобы они отдавались на сто процентов. Мы провели большую тактическую работу, мы стали командой, но прежде чем стать командой, мы стали семьей, в этом весь секрет. Эти игроки способны вписать свои имена в историю", - заявил Каррера.

"Мы не нервничали в первом тайме, просто противник хорошо играл. У ЦСКА хорошие игроки, в первом тайме мы смогли забить, однако было тяжело, но самое главное, что мы победили, - поделился впечатлениями итальянский специалист. - Мы видели, что Марио Фернандес (защитник ЦСКА - прим. ТАСС) был опасен, и дали задачу Зобнину играть с ним плотнее. Мы обсуждали это перед матчем, но и в течение встречи я напоминал Роме об этом".

Специалист отметил игру нападающего Зе Луиша, который пропустил последние встречи из-за травмы, а в матче с ЦСКА вышел на замену во втором тайме. "Он давно не играл, но много тренировался, он вышел на поле и сделал то, что должен. Чем я его кормил? Не знаю, я у него дома не готовлю", - сказал Каррера.

О чемпионстве говорить рано

"Спартак" набрал 60 очков и гарантировал себе место в тройке лучших команд по итогам чемпионата. Армейцы с 50 очками после 26 игр занимают второе место. На третьей строчке располагается санкт-петербургский "Зенит" (49 очков), который свою встречу 26-го тура проведет 1 мая в Томске против местной "Томи".

"Я назову команду чемпионом, когда мы им станем. Мы праздновали победу в дерби, это правильно, но пока мы еще не выиграли турнир. Когда математически мы будем чемпионами, тогда будем праздновать", - добавил Каррера.

В следующем туре "Спартак" 6 мая примет "Томь", ЦСКА в тот же день на выезде сыграет с пермским "Амкаром". --0--ри/ор