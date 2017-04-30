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Каррера: футболисты и тренеры "Спартака" стали семьей и настоящей командой

Спорт
30 апреля, 19:46 дата обновления: 30 апреля, 20:08 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

В воскресенье "Спартак" в матче 26-го тура чемпионата России обыграли на выезде ЦСКА со счетом 2:1

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Массимо Каррера

Массимо Каррера

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Игроки и тренеры московского футбольного клуба "Спартак" стали одной семьей и настоящей командой. Об этом заявил на пресс-конференции главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

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"Я благодарен, что игроки пошли за моими идеями и мыслями, они выполняют все установки, и мы лидируем благодаря этому. Я стараюсь делать так, чтобы они отдавались на сто процентов. Мы провели большую тактическую работу, мы стали командой, но прежде чем стать командой, мы стали семьей, в этом весь секрет. Эти игроки способны вписать свои имена в историю", - заявил Каррера.

"Мы не нервничали в первом тайме, просто противник хорошо играл. У ЦСКА хорошие игроки, в первом тайме мы смогли забить, однако было тяжело, но самое главное, что мы победили, - поделился впечатлениями итальянский специалист. - Мы видели, что Марио Фернандес (защитник ЦСКА - прим. ТАСС) был опасен, и дали задачу Зобнину играть с ним плотнее. Мы обсуждали это перед матчем, но и в течение встречи я напоминал Роме об этом".

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Специалист отметил игру нападающего Зе Луиша, который пропустил последние встречи из-за травмы, а в матче с ЦСКА вышел на замену во втором тайме. "Он давно не играл, но много тренировался, он вышел на поле и сделал то, что должен. Чем я его кормил? Не знаю, я у него дома не готовлю", - сказал Каррера.

О чемпионстве говорить рано

"Спартак" набрал 60 очков и гарантировал себе место в тройке лучших команд по итогам чемпионата. Армейцы с 50 очками после 26 игр занимают второе место. На третьей строчке располагается санкт-петербургский "Зенит" (49 очков), который свою встречу 26-го тура проведет 1 мая в Томске против местной "Томи".

"Я назову команду чемпионом, когда мы им станем. Мы праздновали победу в дерби, это правильно, но пока мы еще не выиграли турнир. Когда математически мы будем чемпионами, тогда будем праздновать", - добавил Каррера.
В следующем туре "Спартак" 6 мая примет "Томь", ЦСКА в тот же день на выезде сыграет с пермским "Амкаром". --0--ри/ор

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Российский футбол Дерби ЦСКА - "Спартак"
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