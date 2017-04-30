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Газзаев: "Спартак" после победы над ЦСКА уже можно поздравлять с чемпионством

Спорт
30 апреля, 20:05 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

По словам Газзаева, тренерскому штабу ЦСКА во главе с Виктором Гончаренко предстоит проделать огромный объем работы для улучшения положения в турнирной таблице

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Футболисты "Спартака"

Футболисты "Спартака"

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Московский "Спартак" после победы над ЦСКА в матче 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) уже можно назвать чемпионом. Такое мнение ТАСС высказал депутат Госдумы РФ, известный российский тренер Валерий Газзаев.

"Спартак" в гостях обыграл ЦСКА со счетом 2:1 и укрепил свое лидерство в чемпионате России.

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

"Спартак" обыграл ЦСКА в матче чемпионата России

"Думаю, что "Спартак" уже можно назвать чемпионом, потому что он сегодня был сильнее, острее. Счет не отражает того, что было на поле, потому что победитель мог добиться и более внушительного результата. Поэтому я должен признать, что "Спартак" по праву чемпион, с чем я его и поздравляю", - отметил Газзаев.

"На дистанции длинного турнира важно, чтобы команда пришла к финишу первой. Конечно, бывают спады, бывают какие- то проблемы, это естественно. "Спартак" в этом году продемонстрировал, может быть, не такую выдающуюся игру, но показал выдающееся стремление. Это касается и игроков, и руководства, и болельщиков, поэтому в сегодняшнем дерби именно "Спартак" играл первым номером. Это было очевидно, и красно-белые по праву одержали победу", - добавил эксперт.

По словам Газзаева, тренерскому штабу ЦСКА во главе с Виктором Гончаренко предстоит проделать огромный объем работы для улучшения положения в турнирной таблице. "Игра ЦСКА мне напомнила игру "Уфы", когда там еще работал Гончаренко, но "Уфа" - это одно дело, в ЦСКА нужен другой подход, нужно учитывать статус клуба. ЦСКА может не попасть в Лигу чемпионов, и надо понимать, что второе место для команды плохо, а третье вообще не должно обсуждаться. Мне кажется, тренерский штаб ЦСКА должен сделать выводы из сегодняшнего матча, работы здесь непочатый край. В игре ЦСКА мы не увидели того, чем команда отличалась последние 15 лет", - сказал Газзаев

Санкт-петербургский "Зенит", который занимает третью строчку в турнирной таблице, в понедельник сыграет с томской "Томью". "Если "Зенит" одержит победу в Томске, то выйдет на вторую строчку и дальше проблем не испытает, он может реально претендовать на место в Лиге чемпионов", - резюмировал Газзаев.

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Российский футбол Дерби ЦСКА - "Спартак"
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