Мутко выразил недовольство поведением болельщиков на матче РФПЛ ЦСКА - "Спартак"

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МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко недоволен поведением болельщиков во время дерби ЦСКА - "Спартак", которое прошло в Москве. Об этом он заявил ТАСС.
"Спартак" в воскресенье в матче 26-го тура чемпионата России со счетом 2:1 обыграл армейцев на "Арене ЦСКА". Несколько раз матч прерывался из-за задымления, вызванного пиротехникой.
"Было много пиротехники, много нецензурной брани, это портит такие матчи, - заявил Мутко. - На стадионе было много болельщиков с семьями, с детьми. Те, кто такое себе позволяет, должны понимать, это не только их футбол".
"По телевидению матч смотрят миллионы людей, им хочется просто наслаждаться футболом, а встреча два раза останавливалась. Наши фанаты пока так понимают культуру боления, к сожалению. Однако серьезных эксцессов не было, окончательный итог подведем через пару часов, когда все болельщики доберутся домой".