Капризов, Барабанов и Красковский вызваны в сборную России по хоккею

ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ /Чехия/, 30 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Хоккеисты олимпийской сборной России Кирилл Капризов, Александр Барабанов и Павел Красковский вызваны на сбор основной национальной команды для подготовки к чемпионату мира. Об этом журналистам сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

"Капризов, Барабанов и Красковский вызваны из олимпийской сборной в основную. Их вызывают в Новогорск. И 2 мая уже тренерский штаб определится, кто полетит в Германию", - сказал Ротенберг.