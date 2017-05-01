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Солнце в "Зените": волейболисты из Казани третий год подряд выигрывают Лигу чемпионов

Спорт
1 мая, 1:02 UTC+3

Подопечные Владимира Алекно обыграли итальянскую "Перуджу" в решающем матче "Финала четырех" со счетом 3-0

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Игроки "Зенита"

Игроки "Зенита"

© Роман Кручинин/ТАСС

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Волейболисты казанского "Зенита" обыграли итальянскую "Перуджу" со счетом 3-0 в финальном матче Лиги чемпионов и в третий раз подряд стали победителями турнира.
"Финал четырех" проходил в Риме, в нем также участвовали немецкий "Берлин", разгромленный подопечными Владимира Алекно в полуфинале, и итальянская "Лубе Чивитанова".

"Перуджа" во главе с сербом Александром Атанасьевичем не сумела ничего противопоставить "Зениту", несмотря на полный зал итальянских болельщиков. Казанцы выиграли турнир в пятый раз в истории и в третий раз подряд. "Зенит" также вышел на первое место по количеству побед в турнире среди команд, продолжающих свое существование. Ранее клуб становился победителем Лиги чемпионов в 2008, 2012, 2015 и 2016 годах. В 2011 году команда заняла второе место, в 2013-м - третье.

Михайлов - лучший игрок турнира

Диагональный "Зенита" Максим Михайлов был признан самым ценным игроком турнира (MVP) после завершения финала. В символическую сборную вошли французский либеро Женя Гребенников ("Лубе Чивитанова"), аргентинский связующий Лучано де Чекко, сербский диагональный Александар Атанасиевич, сербский блокирующий Марко Подрашчанин, итальянский диагональный Иван Зайцев (все - "Перуджа"), российский блокирующий Артем Вольвич, кубинский доигровщик Вильфредо Леон (оба - "Зенит").

Секрета в успехе "Зенита" нет

Главный тренер "Зенита", олимпийский чемпион Владимир Алекно после завершения "Финала четырех" отметил, победа в Лиге чемпионов является закономерностью. "Нет никакого секрета в нашем успехе, - приводит слова Алекно пресс-служба турнира. - Наш клуб очень хорошо организован и располагает средствами для покупки лучших игроков мира, вот в чем наш успех. Игрокам и тренерскому штабу не всегда легко справляться с давлением, так как ожидания от нашей игры всегда невероятно высоки - все ждут от нас только победы. Наши болельщики и руководство клуба воспринимают второе место как полный провал, и это всегда давит на нас".

"Но, конечно, я доволен и результатом, и этой золотой медалью", - добавил специалист.

Американский доигровщик "Зенита" Мэттью Андерсон в свою очередь отметил, что казанским волейболистам теперь необходимо побеждать на клубном чемпионате мира, чтобы подтвердить свой высокий класс. "Сейчас у нас просто убойная команда, по крайней мере в Европе, - сказал Андерсон.  - Но нам еще предстоит сыграть на клубном чемпионате мира. И победа в нем должна стать нашей следующей целью".

Лига чемпионов (до 1999 года турнир назывался Кубок европейских чемпионов) среди мужских команд разыгрывается с 1959 года, первым обладателем трофея стал московский ЦСКА, который в итоге выиграл титул рекордные 13 раз. По четыре победы у итальянских "Модены" и "Тревизо". Расформированный в 2009 году ЦСКА все свои трофеи выиграл до 1991 года.

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