Албин: дефект кровли стадиона "Санкт-Петербург" ликвидирован

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Вопрос с протечкой крыши на новом стадионе "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена") решен. Об этом сообщил на своей странице в Facebook вице-губернатор города Игорь Албин.

Первый официальный матч на новом стадионе "Санкт- Петербург" состоялся 22 апреля. В 24-м туре премьер-лиги "Зенит" принимал екатеринбургский "Урал" (2:0).

"Заменили оперативно карту с заводским дефектом на раздвижной части кровли. Ударно заменили 120 кв. метров. Так что больше нет протечек на всех 78 тысячах кв. м раздвижной и стационарной кровли. По просьбе ФК "Зенит" раздвинули северную часть раздвижной кровли для естественного притока воздуха (газон должен дышать), так как температура воздуха положительная", - сообщил Албин.

Также вице-губернатор прокомментировал состояние газона на арене, которое ранее подвергалось критике. "Гибридный газон (натуральный и синтетический) - это для многих стран нормальное явление, но на "Зенит-Арене" газон очень хороший и улучшается день ото дня. Не стоит забывать, что мы находимся на северных широтах и траве, как и всей природе, необходимо пробуждение после зимней спячки. Трава живая, и мы помогаем ей удобрением, просевом и инсоляцией", - отметил Албин.

7 мая "Зенит" примет грозненский "Терек" в рамках 27-го тура чемпионата России.

Подготовка стадиона на Крестовском ко второму матчу Зенита 7 мая 2017 года. Несколько моих ремарок: - Гибридный газон (натуральный и синтетический) это для многих стран нормальное явление, но на "Зенит- Арене" газон очень хороший и улучшается день ото дня. Не стоит забывать, что мы находимся на северных широтах и траве, как и всей природе, необходимо пробуждение после зимней спячки. Трава живая и мы помогаем ей удобрением, просевом и инсоляцией. - Позавчера, в тёплый, солнечный и безветренный день, заменили оперативно карту с заводским дефектом на раздвижной части кровли. Ударно заменили 120 кв.метров, слава Богу - погода позволила. Так что больше нет протечек на всех 78 тысячах кв.м раздвижной и стационарной кровли. - По просьбе ФК "Зенит" раздвинули северную часть раздвижной кровли для естественного притока воздуха (газон должен дышать), т.к. температура воздуха положительная. #Петербург #Стадион Опубликовано Игорем Албиным 30 апреля 2017 г.