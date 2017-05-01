Джошуа заявил, что готов провести бой-реванш с Кличко в любом месте

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Британец Энтони Джошуа заявил, что готов вновь встретиться на ринге с украинским тяжеловесом Владимиром Кличко, и место боя не имеет для него значения. Слова Джошуа приводит британское издание The Sun.

В ночь на воскресенье в 12-раундовом бою на лондонском стадионе "Уэмбли" Джошуа выиграл у Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, защитив титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и завоевав пояс "суперчемпиона" по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. После боя 41-летний украинец заявил, что в контракте на поединок есть пункт о реванше, но он хочет взять время на раздумья по поводу своей карьеры.

"У меня нет никаких проблем с боем-реваншем. Если он захочет его провести, то я готов. Я буду боксировать там, где будет нужно. Я просто люблю сражаться, а не уходить от давления", - сказал Джошуа.

Также он подтвердил, что не против боя со своим соотечественником Тайсоном Фьюри. "Я не случайно упомянул о нем после боя. Мне кажется он движется в этом направлении. Если это будет интересное для спорта событие, то я хотел бы принять в нем участие", - сказал Джошуа.

В ноябре 2015 года Кличко проиграл Фьюри по очкам и потерял три титула чемпиона мира по престижным версиям. Позднее Фьюри признался в употреблении кокаина и отказался от чемпионских поясов, после чего приостановил карьеру. После победы над украинцем Джошуа вызвал Фьюри на бой, и тот ответил, что готов к поединку.