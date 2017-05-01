Более 47 тысяч иностранцев хотят стать волонтерами Кубка конфедераций и ЧМ-2018 в России

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Более 47 тысяч граждан других стран желают стать волонтерами Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года по футболу, которые пройдут в России. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

В общей сложности около 177 тысяч кандидатов в волонтеры из 190 стран мира подали заявки на работу на ЧМ-2018. Больше всего кандидатов, помимо россиян, являются гражданами Египта, Мексики и Колумбии.

На Кубке конфедераций 2017 года, который пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, будут работать 5844 волонтера из 78 стран.