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Более 47 тысяч иностранцев хотят стать волонтерами Кубка конфедераций и ЧМ-2018 в России

Спорт
1 мая, 11:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, мая. /ТАСС

Больше всего кандидатов, помимо россиян, являются гражданами Египта, Мексики и Колумбии

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Волонтерский центр в Казани

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Более 47 тысяч граждан других стран желают стать волонтерами Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года по футболу, которые пройдут в России. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

В общей сложности около 177 тысяч кандидатов в волонтеры из 190 стран мира подали заявки на работу на ЧМ-2018. Больше всего кандидатов, помимо россиян, являются гражданами Египта, Мексики и Колумбии.

На Кубке конфедераций 2017 года, который пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, будут работать 5844 волонтера из 78 стран.

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ЧМ-2018 по футболу Кубок конфедераций-2017 Волонтерская программа ЧМ-2018
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