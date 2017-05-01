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Промоутеры Пакьяо продолжают переговоры о проведении боя в России

Спорт
1 мая, 12:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, мая. /ТАСС

Пакьяо 2 июля в Брисбене проведет поединок против австралийца Джеффа Хорна за титул чемпиона мира по версии WBO в весовой категории до 66,68 кг

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Мэнни Пакьяо

Мэнни Пакьяо

© AP Photo/Isaac Brekken

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Промоутеры филиппинского боксера Мэнни Пакьяо продолжают переговоры о проведении боя в России. Об этом ТАСС сообщил глава промоутерской компании "Топ рэнк" Боб Арум.

"Мэнни 2 июля проведет бой в Австралии. Но я говорил с (промоутером) Германом Титовым о возможности проведения поединка в России. Мы посмотрим, что из этого может получиться", - сказал Арум.

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Мэнни Пакьяо

Боксер Пакьяо проведет бой с австралийцем Хорном 2 июля

Пакьяо 2 июля в Брисбене проведет поединок против австралийца Джеффа Хорна за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг. Бой пройдет на 55-тысячной арене "Санкорп стэдиум", на которой проводятся матчи по регби и австралийскому футболу.

В прошлом году Пакьяо был избран в парламент Филиппин, после чего спортсмен принял решение возобновить карьеру. Предыдущий бой он провел 6 ноября с американцем Джесси Варгасом, одержав победу по очкам единогласным решением судей и завоевав пояс чемпиона мира WBO. 38-летний Пакьяо провел на профессиональном ринге 67 боев, в которых одержал 59 побед (38 - нокаутом), потерпел шесть поражений и два поединка свел вничью.

На счету 29-летнего Хорна 16 побед (11 нокаутом), одна ничья и ни одного поражения.

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