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Агент: вратарь "Куньлуня" Макаров перейдет в ХК "Спартак"

Спорт
1 мая, 16:43 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

С 2010 по 2016 год Макаров выступал в лигах Северной Америки, после чего перешел в "Спартак", но сразу был обменян в "Куньлунь"

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Андрей Макарова (слева)

Андрей Макарова (слева)

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 1 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Голкипер пекинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар" Андрей Макаров продолжит карьеру в московском "Спартаке". Об этом ТАСС заявил агент хоккеиста Александр Черных.

"Спартак" заинтересован в Макарове, скорее всего, он туда перейдет. О переходе будет официально объявлено после того, как (Алексей) Жамнов (генеральный менеджер "Спартака" и глава скаутской службы сборной России. - Прим. ТАСС) вернется из расположения национальной команды", - заявил Черных.

С 2010 по 2016 год Макаров выступал в лигах Северной Америки, после чего перешел в "Спартак", но сразу был обменян в "Куньлунь". В завершившемся сезоне КХЛ 24-летний голкипер провел 31 игру, одержав 12 побед и отразив 91,1 процентов бросков.

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