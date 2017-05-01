IIHF не намерена сокращать количество сборных в топ-дивизионе

МОСКВА, 1 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) не рассматривает возможность сокращения количества команд в высшем дивизионе чемпионата мира, этот вопрос на ближайшем конгрессе организации обсуждаться не будет. Об этом ТАСС сообщил член совета IIHF, глава судейского комитета федерации Сергей Гончаров.

Ранее портал Xsport.ua сообщил со ссылкой на президента IIHF Рене Фазеля о том, что международная федерация заинтересована в сокращении количества команд в высшем дивизионе турнира с 16 до 14.

"На данный момент такого предложения от какого-либо члена IIHF не поступало. Фазель говорил в ином контексте, это было на пресс-конференции, был задан вопрос, стоит ли расширить высший дивизион до 20 команд, и он высказал мнение, что лучше сократить, поскольку в организационном плане проводить турнир среди 20 команд довольно трудно", - сказал Гончаров.

Вопрос сокращения числа команд не будет подниматься на конгрессе IIHF, который состоится в мае в немецком Кельне, поскольку его никто не вносил в повестку дня и сделать это уже не получится, отметил член совета IIHF. "Во-первых, будет не генеральный конгресс, и надо посмотреть, относится ли данный вопрос к генеральному конгрессу, который проходит раз в четыре года. Так или иначе, процедура такова, что сначала этот вопрос проходит через комитет по соревнованиям, который может отправить это предложение на рассмотрение конгресса. В любом случае по такому вопросу никто не проголосует, не проанализировав, как это предложение повлияет на наш главный продукт - чемпионат мира - со спортивной и экономической точки зрения", - подчеркнул Гончаров.

16 команд выступает в высшем дивизионе турнира с 1998 года. С 1992 по 1997 год в турнире принимало участие 12 сборных.