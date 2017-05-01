Геркус надеется, что Миранчук еще долго будет совершать подвиги в составе "Локомотива"

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СОЧИ, 1 мая. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Президент московского "Локомотива" Илья Геркус выразил надежду, что полузащитник Алексей Миранчук еще долго будет совершать подвиги в составе команды. Об этом он рассказал журналистам.
В зимнее трансферное окно 21-летний полузащитник мог перейти в казанский "Рубин", однако трансфер не состоялся.
"Мы всегда ждем от Алексея (Миранчука) пользы, в том числе и завтра. К счастью, он все чаще и чаще совершает подвиги. Мы надеемся, что он будет еще очень долго совершать их в "Локомотиве", но все вопросы надо задавать по окончании сезона. То же касается и Юрия Павловича (Семина), потому что сейчас все мысли только о финале", - сказал Геркус.
Во вторник "Локомотив" на стадионе "Фишт" в Сочи сыграет в финале Кубка России против екатеринбургского "Урала".