Геркус надеется, что Миранчук еще долго будет совершать подвиги в составе "Локомотива"

СОЧИ, 1 мая. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Президент московского "Локомотива" Илья Геркус выразил надежду, что полузащитник Алексей Миранчук еще долго будет совершать подвиги в составе команды. Об этом он рассказал журналистам.

В зимнее трансферное окно 21-летний полузащитник мог перейти в казанский "Рубин", однако трансфер не состоялся.

"Мы всегда ждем от Алексея (Миранчука) пользы, в том числе и завтра. К счастью, он все чаще и чаще совершает подвиги. Мы надеемся, что он будет еще очень долго совершать их в "Локомотиве", но все вопросы надо задавать по окончании сезона. То же касается и Юрия Павловича (Семина), потому что сейчас все мысли только о финале", - сказал Геркус.

Во вторник "Локомотив" на стадионе "Фишт" в Сочи сыграет в финале Кубка России против екатеринбургского "Урала".